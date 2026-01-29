Mitrade veröffentlicht Ausblickbericht für 2026: Energie und Aktienvolatilität entscheidend für EU-CFD-Händler

LIMASSOL, Zypern, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Jahr begann volatil, da die eskalierenden geopolitischen Spannungen in der Arktis neue Sorgen für die Energiemärkte und Investoren in der gesamten Europäischen Union hervorriefen. Vor diesem Hintergrund skizziert der aktuelle Bericht von Mitrade mit dem Titel „Finanzmärkte 2026: 5 Volatilitätskatalysatoren bei Gold, Silber, Öl und Blue-Chip-Aktien – Ausblick für CFD-Händler" die Preisrisiken, die die kurzfristige Positionierung der EU-Händler beeinflussen, da Versorgungsunsicherheiten und Inflationsdruck die Marktstimmung prägen.

Der Bericht, der nun für Händler verfügbar ist, hebt Brent-Öl als wichtige Quelle für Volatilität hervor, wobei die Preise auf globale Versorgungsrisiken – einschließlich der Instabilität in Venezuela – reagieren, die bereits bestehen, da Brent sein Niveau um den aktuellen Marktpreis herum hält. Während die Ressourcen Grönlands noch unerschlossen sind, hat die erneute geopolitische Fokussierung auf die Arktis die Stimmung in strategischen Sektoren verstärkt. In der EU wirken sich die Schwankungen der Energiepreise auf nachgelagerte Branchen aus – von der Fertigung bis zur Technologie –, da Händler auf steigende Inputkosten und Belastungen in der Lieferkette reagieren.

„In der heutigen Situation ist es für CFD-Händler unerlässlich, makroökonomische Politikänderungen, Inflationsdaten und geopolitische Entwicklungen genau zu beobachten", sagte Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group. „Diese Faktoren lösen oft schnelle Marktbewegungen aus, wobei CFDs die Flexibilität bieten, das Engagement über verschiedene Anlageklassen hinweg mit definierten Risikoparametern zu steuern. Das robuste Plattform-Ökosystem von Mitrade integriert Marktdaten, Analysen und Schulungsinstrumente und unterstützt so fundierte Entscheidungen in Zeiten erhöhter Volatilität."

Der CFD-Broker, der 2025 vom Global Business Review Magazine als „Best Forex Broker Europe" und von World Business Outlookals „Most Reliable Broker Europe" ausgezeichnet wurde, beweist sein kontinuierliches Engagement für Zuverlässigkeit, Händlerorientierung und Zugänglichkeit in ganz Europa

Mitrade EU Ltd ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die von CySEC (CIF438/23) lizenziert ist und zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von ASIC, CIMA, FSCA und FSC reguliert werden. Die Marke bietet Zugang zu den globalen Märkten und verbindet über 6 Millionen Händler mit über 800 CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe und Aktien.

Die Plattform von Mitrade wurde entwickelt, um eine schnelle Handelsausführung, wettbewerbsfähige Spreads und eine intuitive, über mehrere Geräte zugängliche Schnittstelle zu bieten.

