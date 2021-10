Fábio Fernandes estreia na lista de mais vendidos da Veja

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 1 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Recém-lançado pela Editora Gente, o livro Quanto Vale o Seu Tempo?, do empreendedor serial Fábio Ennor Fernandes, já está na lista dos mais vendidos da Revista Veja.

Na categoria autoajuda, a obra de estreia do fundador da plataforma Walking Together está em segundo lugar em vendas no Brasil, apenas 20 dias após o lançamento.