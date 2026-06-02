Façonnons l'avenir ensemble ! Voilà ce qu'on dit les participants du monde entier lors de la réunion 2026 des dirigeants locaux Chine-PECO et de la semaine des villes amies de Shandong

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2026 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week

Jun 02, 2026, 08:15 ET

JINAN, Chine, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 25 au 29 mai 2026, la 7e réunion des dirigeants locaux Chine-PECO et la semaine de coopération et d'échange 2026 des villes amies internationales de Shandong, organisées par le gouvernement populaire de la province de Shandong, le secrétariat de la coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale et l'association des gouverneurs provinciaux Chine-PECO, se sont déroulées avec succès. Plus de 600 invités chinois et internationaux de 44 pays et de 15 provinces, régions autonomes et municipalités de toute la Chine se sont réunis à Shandong pour promouvoir la coopération, partager les opportunités et façonner ensemble l'avenir.

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Unlocking Friendly cooperation Keywords
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De quels pays les participants étaient-ils originaires ? Quelles ont été leurs impressions de Shandong ? Et quels sont les domaines d'exploration et de coopération qui les ont conduits à l'événement ? Des journalistes du Centre de communication internationale de Shandong se sont entretenus avec des invités internationaux dans le cadre d'une séance de questions-réponses rapide, mettant en exergue les mots-clés de la coopération entre la ville de Shandong et l'Europe centrale et orientale.

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