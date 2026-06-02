Lo que dijeron los invitados en la Reunión de Líderes Locales China-CEEC 2026

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2026 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week

Jun 02, 2026, 08:20 ET

-¡Construyendo el futuro juntos! Lo que dijeron los invitados internacionales en la Reunión de Líderes Locales China-CEEC 2026 y la Semana de las Ciudades Amigas de Shandong

JINAN, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 25 al 29 de mayo de 2026, se celebró con éxito la 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Cooperación e Intercambio de Ciudades Amigas Internacional de Shandong 2026, organizadas por el Gobierno Popular Provincial de Shandong, la Secretaría de Cooperación entre China y los Países de Europa Central y Oriental y la Asociación de Gobernadores Provinciales China-CEEC. Más de 600 invitados chinos e internacionales de 44 países y 15 provincias, regiones autónomas y municipios de toda China se reunieron en Shandong para impulsar la cooperación, compartir oportunidades y construir juntos el futuro.

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Unlocking Friendly cooperation Keywords
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¿De qué países procedían los invitados? ¿Qué impresiones les causó Shandong? ¿Y qué áreas de exploración y cooperación los llevaron al evento? Reporteros del Centro Internacional de Comunicación de Shandong conversaron con los invitados internacionales en una sesión rápida de preguntas y respuestas, destacando los términos clave de la cooperación entre Shandong y Europa Central y Oriental en materia de relaciones entre ciudades.

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