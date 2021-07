Factores de riesgo en construcciones del país pueden ser anticipados y prevenidos con estudios de factibilidad y verificaciones

"Los desarrolladores inmobiliarios deberían invertir en estudios de factibilidad y verificación de obras para conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos del proyecto que están por desarrollar, es decir, revisar si el producto a ofertar es sujeto a la demanda detectada en la zona para su absorción y desplazamiento en el mercado. En cuanto a la verificación es importante para obtener un seguimiento continuo del comportamiento del avance de la obra y de la calidad de ejecución" señala Luis Ángel Mecinas Cruz, director Corporativo de Crédito y Área Técnica de Banco Inmobiliario Mexicano.

Banco Inmobiliario Mexicano señala que además de los factores de riesgo naturales como lo pueden ser los sismos o las inundaciones, un proyecto inmobiliario puede presentar peligros físicos, de mercado, seguridad y sociales y todos ellos pueden ser anticipados y prevenidos a través de estudios de factibilidad y verificaciones de obra hechos por expertos.

En este sentido, Luis Ángel Mecinas de BIM advierte: "Algunas de las consecuencias de no realizar estudios de este tipo es que no se logran identificar riesgos físicos, de mercado, seguridad, ejecución técnica y topográficos, además de revisar la correspondencia entre autorizaciones de proyecto como licencias de construcción y factibilidades, uso de suelo, presupuestos, etc. Ante esto, los desarrolladores que solicitan créditos podrían perder el financiamiento obtenido, lo cual representa un riesgo para ellos"

BIM ha identificado que algunas de las principales causas por las que las construcciones en el país pueden tener fallas técnicas o estructurales una vez concluida la obra, son:

Mala calidad en ejecución y materiales en el proceso de la edificación

Cimentación y/o estructuras no adecuadas para el tipo de proyecto a realizar

La tipología de suelo

Tan sólo en 2019 Banco Inmobiliario realizó alrededor de 206 estudios de factibilidad y 4 mil 153 verificaciones, y 194 estudios en 2020 y 3 mil 213 verificaciones, siendo Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán, las entidades del país en las que se realizan más verificaciones y estudios.

BIM ofrece verificaciones y estudios cuando otorga Créditos Puente a desarrolladores inmobiliarios con lo que busca garantizar los proyectos que financia, para ello supervisa lo estándares de calidad a través de profesionales certificados como ingenieros y arquitectos especializados en el ramo de la construcción y conocimiento del mercado.

