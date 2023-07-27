FDUSD sabit para biriminin Binance listesinde piyasaya çıkması FirstDigital Group için önemli bir dönüm noktası

† HONG KONG, 28 Temmuz 2023 /PRNewswire/-- Hong Kong genel merkezli; Asya'nın önde gelen kalifiye servet koruma kuruluşlarından biri ve tescilli bir vakıf fonları yönetim şirketi olan First Digital Trust'ı bünyesinde barındıran First Digital Group, FD 121 özlüğü kapsamında yayımlanan ilk sabit para birimi First Digital USD'nin (FDUSD) hacimsel anlamda dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinde piyasaya çıkıp listeleneceğini ilan etti.

FDUSD, yasal olarak düzenlenmiş finans kurumlarında ayrı hesaplarda tutulan ve bağımsız üçüncü taraflarca izlenen ve denetlenen yüksek nitelikli nakit ve nakite eşdeğer rezervlerle 1:1 desteklenmektedir. FDUSD'nin, ABD dolarına eşit değerde 1:1 olarak yeniden kullanılabilmesi planlanmıştır. Artan belirsizlik ve oynaklığın olduğu bir dönemde, ABD dolarına sabitlenen sabit para birimi, merkez bankası politikalarının etkisine karşı çeşitlilik ve daha fazla istikrar sunmaktadır.

FDUSD ayrıca, aracısız finansal akıllı sözleşmeler, emanet hizmetleri ve sigorta ile etkileşime girebilecek programlanabilir bir dijital varlık olarak tasarlanmıştır. Bu durum verimliliği ve güvenliği önemli ölçüde artırmakta ve finansal işlemlerin maliyetini düşürmektedir. Gelecek nesil Web3 teknolojileriyle uyumlu olan yeni çözümler gelecekte yeni bir değer açmak ve gündelik işlemlerle daha da entegre olmak için FDUSD üzerinden kurulabilir.

First Digital Trust CEO'su Vincent Chok şunları söyledi: "Son gelişmeler geleneksel varlıkların harici olayların neden olduğu risk ve dalgalanmalara karşı bağışıklık kazanmadığını gösterdi. FDUSD, şirketlerin ve yatırımcıların talep ettiği öngörülebilirliği sağlayan şeffaf, emniyetli ve güvenilir bir alternatif sunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak ve FDUSD'yi pazara sunmak için Binance ile iş birliği yapmaktan mutluluk duymaktayız. Yeni nesil varlık alanında yenilikçiliğimizi sürdürmenin yanı sıra, FDUSD'den daha da büyük bir değer ortaya çıkarmak için çözümler geliştirmek adına Web3 ekosistemiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

FDUSD listesi 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00 HKT'de yayımlanacaktır. Lansmanın bir parçası olarak Binance, FDUSD/BNB, FDUSD/USDT ve FDUSD/BUSD spot ticaret çiftleri için sıfırlayıcı, ücretsiz, zaman sınırlı bir promosyon ve yeni FDUSD spot ve kredili menkul değer ticareti çiftleri sunacaktır.

FDUSD, artan sayıda blok zinciri için planlı destekle Ethereum ve BNB Chain'de mevcuttur. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya beyaz bülteni okuyunuz.

First Digital Labs Hakkında

First Digital Labs, First Digital Group kapsamındaki bir Hong Kong-kayıtlı alt kuruluş olan FD121 Limited'in marka adıdır. First Digital Labs, dijital para birimlerinin yenilenmesi ve ilerlemesi konusunda uzmanlaşmış, önde gelen araştırma ve geliştirmelere odaklanmaktadır. FDUSD sabit para birimini çıkaran odur.

First Digital Trust Hakkında

First Digital Trust Limited, merkezi Hong Kong'da bulunan, uluslararası bir müşteri tabanına hizmet veren, kalifiye bir servet koruma ve tescilli bir vakıf fonları yönetim şirketidir. 2019 yılında kurulan First Digital Trust , Asya'nın ileri görüşlü, çok yönlü servet yönetimi ortağıdır ve geleneksel ve dijital finansal dünyalar arasındaki boşluğu kapatarak varlıkların tokenizasyonu, gözetimi, ticareti ve çözümü için teknolojiyi kullanmaktadır.

First Digital Trust Limited, otuz yılı aşkın kolektif deneyimiyle ortaklarının geleceğini korumaya yardımcı olmak için kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir mütevelli hizmetleri grubuyla uzmanlık ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Buna yapılandırma, velayet, bordro, emanet ve yönetim hizmetleri dahildir. First Digital Trust, Hong Kong in KPMG ve HSBC'nin 'Asya Pasifik'te Gelişen Devler' 2022 raporunun önde gelen Gelişmekte Olan Devler'inden biri seçildi.

First Digital Trust ve onun yasalarla düzenlenmiş altyapı ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için www.1stdigital.com adresini ziyaret ediniz.

First Digital USD (FDUSD) , FD121 Limited tarafından çıkarılmış 1: 1 USD destekli bir sabit para birimidir. First Digital'in yeni piyasaya sürülen sabit para birimi sunumu hakkında daha fazla bilgi için www.firstdigitallabs.com adresini ziyaret ediniz.

Binance Hakkında

Binance, hacme göre en büyük dijital varlık borsasını içeren bir finansal ürün grubuyla dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısıdır. Dünya genelinde milyonlarca insanın güvendiği Binance platformu, kendini kullanıcılar için para özgürlüğünü artırmaya adamıştır ve ticaret ve finans, eğitim, veri ve araştırma, sosyal iyilik, yatırım ve gelişim, merkezsizleştirme ve altyapı çözümleri ve daha fazlası gibi benzersiz bir kripto ürün ve teklif portföyüne sahiptir. Daha fazla bilgi için https://www.binance.com adresini ziyaret ediniz.

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SOURCE First Digital Group