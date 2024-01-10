Feed the Soul Foundation 将举办关于企业发展的首届全球烹饪大会

知名大厨及烹饪专家将齐聚为期两天的 " 训练营 " 平台主持会议，就成功的企业运营及策略为烹饪行业企业家展开培训

休斯敦2024年1月10日 /美通社/ -- 根据 James Beard Foundation 的 2023 年行业报告，53% 的烹饪企业家今年的收益有所下降，并且自 2022 年起，食物和劳动力成本增加所带来的挑战已严重影响利润、菜单及菜品的定价。作为一家为烹饪企业持续提供经济救济和企业发展解决方案的国家非营利性组织，Feed the Soul Foundation 已成立三年，并且即将举办首届全球烹饪大会。

本次线下企业发展会议由 Diageo 主办，为期两天，将于 2024 年 1 月 22 日（周一）及 1 月 23 日（周二）中部时间上午 8:00 – 下午 5:30 在 The Texas Tower 举行。Stella Artois 和 Tito's Handmade Vodka 联合赞助。

来自加利福尼亚州、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、路易斯安那州、密苏里州、华盛顿州和纽约的烹饪企业主，涵盖面包店、餐车、早餐咖啡馆、果汁店和素食餐馆等，都可凭入场证参加本次会议，期待通过该平台培训指导受益匪浅。各位名厨以及烹饪专家（其中包括休斯敦餐馆老板 Marcus Davis、大厨 Karla Hoyos、大厨 Emmauel Chavez 及 Dayanny Delacruz）将通过主题演讲和专题讨论强化学习体验，这些都旨在指导企业家如何创立及运营一家蓬勃发展的烹饪企业。

Feed the Soul Foundation 主席 Falayn Ferrell 表示："我们的目标是打造良好的指导体验，让烹饪企业家能有机会暂时放下业务，花费两天的时间了解企业发展资源。我们的餐厅业务发展项目团队已见证了很多企业家因与小企业专家接触，并参加同行学习会议，与烹饪专业人士进行交流而取得成功的事例。我们将扩大会议范围，以支持更多烹饪企业和行业内面临的预期变化。"

每场会议都会传授对烹饪行业的独特见解，会议还包含针对与会者特定需求定制的不同系列主题，包括但不限于：

The Breakfast Klub 老板 Marcus Davis 将引用其酒店管理集团（The Breakfast Klub、Kulture、Reggae Hut）的成功案例，发表相关的主题演讲

将引用其酒店管理集团（The Breakfast Klub、Kulture、Reggae Hut）的成功案例，发表相关的主题演讲 2022 年迈阿密最佳厨师兼 Tacotomia 老板 Karla Hoyos 大厨、Levy Restaurants 烹饪副总裁 Dayanny Delacruz 大厨、Tatemó 老板及荣获《 Food and Wine 》杂志 2023 年"最佳新人厨师"的 Emmanuel Chavez 大厨将就他们的烹饪职涯发展发表演讲

大厨、Levy Restaurants 烹饪副总裁 Dayanny Delacruz 大厨、Tatemó 老板及荣获《 》杂志 2023 年"最佳新人厨师"的 大厨将就他们的烹饪职涯发展发表演讲 Levy Restaurants 和 Live Nation 将就烹饪企业如何在合同招标中，作为供应商中标发表演讲

Diageo、Stella Artois 及 Tito's Handmade Vodka 将举办欢乐时光活动

在此次会议中，与会者可聆听许多有深度的演讲，这些演讲专注于提升与会者的技术技能、帮助与会者学习小型企业应用的关键功能、帮助与会者理解商业地产、监理人员、开发可盈利的业务运营、设计盈亏底线促进营销策略以及食品服务企业的未来。

有关 2024 年全球烹饪大会的完整议程，请点击此处获取。本次会议将设小组讨论和大师班，演讲嘉宾阵容如下：

Live Nation 供应商多元化与包容性项目经理 Will Norwood

National Association of Real Estate Brokers 主席 Courtney Johnson Rose 博士

博士 African American Marketing Association 主席Michelle Ngome

Black Entrepreneurship Week & Latin Entrepreneurship Week 创始人 Phillip Yates

SpoiledLatina 创始人 Yvonne Guidry

会议将在互动分组会议、欢乐时光交流活动和著名休斯顿餐厅（包括Frenchy's、Space City Birria Tacos and More、Henderson & Kane、Mo' Better Brews、Cascabel 及 The Breakfast Klub）提供的免费早午餐后圆满结束。

全球烹饪大会将成为一年一度的盛会，汇集来自世界各地的烹饪专业人士，分享想法，建立人际网络，讨论最新的业务增长趋势，以帮助烹饪企业实现持续成功。

会议日期 2024 年 1 月 22 日（周一）

上午 8:00 – 下午 6:00

行业欢乐时光：下午 6:00 - 晚上 8:00

2024 年 1 月 23 日（周二）

上午 8:00 – 下午 6:00

行业欢乐时光：下午 6:00 - 晚上 8:00

普通入场证 两 (2) 日入场证 | 99.00 美元

单日入场证 | 60.00 美元

地址 TEXAS TOWER

845 Texas Ave.

Houston, TX 77002

自 2020 年创立以来，Feed The Soul Foundation致力于为小型烹饪企业打造可帮助其实现可持续增长的项目。截至 2023 年上半年，该基金会已达成以下里程碑：

投资 1,078,000 美元，为 全国 59 家边缘化的烹饪企业 提供财务和业务发展支持

全国 59 家边缘化的烹饪企业 紧急救济基金为美国烹饪企业提供 46,000 美元的紧急基金 ，帮助应对意料之外的损害及自然灾害

，帮助应对意料之外的损害及自然灾害 为 高中烹饪项目、传统黑人学院和大学以及西班牙裔服务机构提供 76,000 美元的奖学金，以为烹饪、酒店和商业专业的学生提供支持

高中烹饪项目、传统黑人学院和大学以及西班牙裔服务机构提供 76,000 美元的奖学金，以为烹饪、酒店和商业专业的学生提供支持 制定实习项目，发放 59,000 美元学生津贴，并为 15 名修习小型企业营销、营销研究和公共关系的少数族裔大学生提供劳动力培训

更多关于 Feed the Soul Foundation 全球烹饪大会的资讯，以及如要报名参加，请访问 Global Culinary Conference | Feed the Soul Foundation 。

关于 Feed the Soul Foundation

Feed the Soul Foundation 成立于 2020 年，旨在为烹饪行业中被边缘化的企业家提供业务发展资源和支持，以促进业务的可持续增长。餐饮业发展基金向被边缘化的企业主提供业务发展奖学金和紧急资金。

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