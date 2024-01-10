Feed the Soul Foundation 將舉辦首屆關於企業發展的全球餐飲業會議

名廚和餐飲專家將於期兩天的「訓練營」平台主持會議，傳授餐飲企業家成功商業營運和策略

美國侯斯頓2024年1月10日 /PRNewswire/ -- 根據 James Beard Foundation 的 2023 年行業報告，53% 餐飲業東主面對今年利潤下降，並自 2022 年起經歷食材與勞工成本上漲的挑戰，已經嚴重影響利潤、菜單和材料價格。Feed the Soul Foundation 身為持續為餐飲企業提供財務紓困和業務發展解決方案的全國非營利組織，將於今年邁進第三年，並即將舉辦首屆全球餐飲業會議。

這為期兩天的線下業務發展會議將由 Diageo 主辦，於 2024 年 1 月 22 日 (星期一) 及 1 月 23 日 (星期二) 上午 8:00 至下午 5:30 (美國中部時間) 在 The Texas Tower 舉行。Stella Artois 與 Tito's Handmade Vodka 聯合贊助本會議。

本會議即將雲集來自加州、佛羅里達州、佐治亞州、伊利諾州、路易斯安那州、密蘇里州、華盛頓州和紐約州多位餐飲業東主，包括麵包店、餐車、早餐咖啡館、果汁店和素食餐廳等，購票入場者可期待透過此平台指導獲益良多。多位名廚與業界名人將參與本會議，當中包括侯斯頓餐廳東主 Marcus Davis、主廚 Karla Hoyos、主廚 Emmauel Chavez，以及主廚 Dayanny Delacruz。他們將透過主題演講和小組討論帶來更佳學習體驗，而該討論的目的在於傳授餐飲業主如何創辦與經營一家成功的餐飲企業。

Feed the Soul Foundation 主席 Falayn Ferrell 表示：「我們的目標是為餐飲業東主提供良好的指導體驗，希望他們可放下自身業務兩天，了解業務發展資源。我們的餐廳業務發展專案團隊已見證了許多企業因與多個小企業專家合作，以及參與多場同儕學習會議並與餐飲業專業人士交流，從而取得成功的例子。我們即將擴大會議規模，支援眾多餐飲企業和業內預期面對的轉變。」

每場會議均傳授餐飲業界的獨家見解，並根據與會者的實際需要，度身訂造各種主題，包括但不限於：

The Breakfast Klub 東主 Marcus Davis 將參考他的餐飲集團 (The Breakfast Klub、Kulture 和 Reggae Hut) 成功經驗，帶來主題演講

將參考他的餐飲集團 (The Breakfast Klub、Kulture 和 Reggae Hut) 成功經驗，帶來主題演講 2022 年邁阿密最佳廚師兼 Tacotomia 東主 Karla Hoyos 主廚、Levy Restaurants 廚藝副總裁 Dayanny Delacruz 主廚，以及 Tatemó 東主兼獲「 Food and Wine 」雜誌評選為 2023 年「最佳新廚師」的 Emmanuel Chavez 主廚，即將分享自身餐飲事業成長點滴

主廚、Levy Restaurants 廚藝副總裁 Dayanny Delacruz 主廚，以及 Tatemó 東主兼獲「 」雜誌評選為 2023 年「最佳新廚師」的 主廚，即將分享自身餐飲事業成長點滴 Levy Restaurants 和 Live Nation 則分享餐飲企業如何在招標過程中，獲得供應商或承包商合約

Diageo、Stella Artois 與 Tito's Handmade Vodka 即將主持歡樂時光活動

與會者可期待參與多個深入主題演講，專注提升自身技術技能、學習小型企業應用程式的關鍵功能，並了解商業房地產、監督人員、發展利潤業務運營、設計底線提升行銷策略，以及食品服務業務的未來。

如欲索取 2024 年全球餐飲業會議的完整議程，請按此。本會議活動將以小組討論和大師班為特色，演講嘉賓如下：

Live Nation 供應商多元及包容專案經理 Will Norwood

National Association of Real Estate Brokers 會長 Courtney Johnson Rose 博士

博士 African American Marketing Association 會長 Michelle Ngome

Black Entrepreneurship Week & Latin Entrepreneurship Week 創辦人 Phillip Yates

SpoiledLatina 創辦人 Yvonne Guidry

該會議將在互動分組會議、歡樂時光社交活動，以及由侯斯頓著名餐廳 (包括 Frenchy's、Space City Birria Tacos and More、Henderson & Kane、Mo' Better Brews、Cascabel 和 The Breakfast Klub) 提供免費早餐和午餐後圓滿落幕。

全球餐飲業會議即將成為年度盛會，雲集全球各地餐飲專業人士分享想法、建立人際網絡和討論最新業務成長趨勢，確保餐飲業務蒸蒸日上。

會議日期 2024 年 1 月 22 日 (星期一)

上午 8:00 至下午 6:00

業界歡樂時光：下午 6:00 至晚上 8:00

2024 年 1 月 23 日 (星期二)

上午 8:00 至下午 6:00

業界歡樂時光：下午 6:00 至晚上 8:00

普通入場 兩 (2) 日門票 | 99.00 美元

單日門票 | 60.00 美元

地點 TEXAS TOWER

845 Texas Ave.

Houston, TX 77002

Feed The Soul Foundation 自 2020 年成立以來，一直致力為小型餐飲企業，推出多個支援持續發展和成長計劃。該基金會迄 2023 年上半年，已達以下里程碑：

投資 1,078,000 美元，為 全國 59 家弱勢餐飲企業 提供財務和業務發展支援

全國 59 家弱勢餐飲企業 緊急紓困基金向美國餐飲企業提供 46,000 美元緊急資金 ，應付難以預期的損失和自然災害

，應付難以預期的損失和自然災害 向 高中餐飲課程、傳統黑人學院和大學，以及西班牙裔服務機構提供76,000 美元獎學金，支援餐飲、酒店管理和商科學生

高中餐飲課程、傳統黑人學院和大學，以及西班牙裔服務機構提供76,000 美元獎學金，支援餐飲、酒店管理和商科學生 制定實習計劃和發放 59,000 美元學生津貼，為 15 名修讀小型企業營銷、營銷研究和公共關係的少數族裔大學生提供職場培訓

如欲更了解和報名參加 Feed the Soul Foundation 的全球餐飲業會議，請瀏覽 Global Culinary Conference | Feed the Soul Foundation 。

關於 Feed the Soul Foundation

Feed the Soul Foundation 於 2020 年成立，務求為餐飲業的弱勢東主提供業務發展資源和支援，促進可持續發展業務成長。餐廳業務發展基金為弱勢東主，提供業務發展獎學金和緊急資金支援。

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