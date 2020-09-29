費城兒童醫院與 38 間美國衛生系統醫院聯合宣布：種族歧視是無可否認的公共衛生危機

費城兒童醫院 (CHOP) 是領先醫療系統全國合作組織 Healthcare Anchor Network 的成員，剛發表題為「Racism is a Public Health Crisis」（種族歧視是公共衛生危機）的聲明。 Tweet this

費城兒童醫院副總裁兼多樣性總監 Gilbert Davis 說：「我們與這些享負聲望的醫院一起致力消除種族主義、不平等和歧視。沒有任何個人或機構都可以自行做到這一點，我們致力傾聽有色人種鄰居的聲音，並落實可有助消除任何形式歧視的倡議。費城兒童醫院致力確保目標清晰，而我們將與社區中的其他人合作解決造成地區醫療服務不平等的社會不公和系統性種族歧視。」

Healthcare Anchor Network 董事 David Zuckerman 說：「種族歧視是公共衛生危機。在黑人、土著和有色人種社區中，由於系統性種族歧視，我們看到更高的疾病和死亡率。我們需要利用我們的集體力量來投資於本地社區，更立志從當地的 BIPOC 社區聘任和購物，讓所有人都能健康成長。我們所有人都必須加深了解和採取行動，以改變系統性種族歧視對社會和經濟狀況，以致衛生成果的影響。」

投資於黑人、土著和有色人種社區對於克服健康缺口非常重要。在費城兒童醫院，我們致力實施旨在促進公平和平等機會的政策改變；改善初級和專科護理；協助本地社區克服慢性疾病；促進投資於改善衛生服務供應、質素和成果；促進和保留有色人種領袖；為所有員工和管理人員提供反種族歧視和隱性偏見的培訓；鼓吹為社會需要、社會服務和社會正義等方案籌集資金。

聲明指出：「只有在每個人都有機會獲得成功並享受健康生活，我們的社會才能真正繁榮昌盛。我們致力共同進退。透過利用本機構的集體力量，我們將以改變推動者的角色協助服務本地社區。」

關於費城兒童醫院

關於費城兒童醫院 (Children's Hospital of Philadelphia) 成立於 1855 年，是美國第一家兒科醫院。透過長期致力提供卓越的患者護理、培訓新一代的兒科醫護專業人員以及開創性的重大研究計劃，費城兒童醫院已成功帶來很多說讓世界各地兒童受益的發現。其兒科研究計劃是美國最大型計劃之一。此外，其以家庭為中心的獨特護理和公共服務計劃，使這家擁有 564 張床位的醫院被公認為兒童和青少年的領先倡導者。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.chop.edu

聯系人：Joey McCool Ryan

(267) 426-6070

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SOURCE Children's Hospital of Philadelphia