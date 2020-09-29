CHOP联合表态：种族主义无疑是公共卫生危机
CHOP与45个州和华盛顿特区的其他38个卫生系统承诺解决种族主义和种族主义造成的公共卫生差距方面的问题
Sep 29, 2020, 10:07 ET
费城2020年9月29日 /美通社/ -- 费城儿童医院 (CHOP) 是全国性领先医疗保健系统合作组织 Healthcare Anchor Network的成员，后者发表了“种族主义是公共卫生危机”声明。我们的卫生机构在45个州和华盛顿特区雇用了50多万名雇员，并致力于采取具体行动，解决我们社区中结构性种族主义的影响。
George Floyd、Rayshard Brooks、Ahmaud Arbery、Breonna Taylor和其他太多人的枉死深深触动了我们的卫生系统，因此我们与所有发出行动呼吁的人站在一起。
费城儿童医院副总裁兼首席多元化官Gilbert Davis说：“我们和这些医院一道致力于打击种族主义、不平等和歧视”。 “没有任何个人或机构能够单独做到这一点，我们致力于倾听我们有色人种邻居的呼声，并实施有助于消除一切歧视形式的举措。CHOP致力于有针对性地解决问题，我们将与社区中的其他人合作，解决社会不公和系统性种族主义问题，这些都是造成我们地区医疗差异的原因。”
“种族主义是公共卫生危机。在黑人、土著人和有色人种（BIPOC）社区，我们看到了系统性种族主义导致的更高的发病率和死亡率。我们需要利用我们的集体力量对我们的社区进行投资，并更加有意识地从当地的BIPOC社区招聘人员和购买物资，这样所有人都能健康和蓬勃发展，”Healthcare Anchor Network总监David Zuckerman说。Zuckerman补充道：“我们都必须更好地理解并采取行动，改变系统性种族主义对社会、经济状况和医疗结果的影响。”
对黑人、土著人和有色人种社区的投资是克服医疗差异的关键。在CHOP，我们致力于实施促进公平和机会的政策变革；改善初级和专业护理；帮助我们的社区克服慢性病；倡导投资改善医疗可及性、质量和结果；提拔和留住有色人种领袖；为所有职工和行政人员提供反种族主义和隐性偏见培训；并倡导为满足社会需求、社会服务和社会正义的规划提供资金。
这里是该声明的摘录：“只有在每个人都有机会成功并过上健康的生活时，我们的社会才能真正繁荣。我们承诺共同前进。通过利用我们组织的集体优势，我们将作为变革的推动者，帮助服务于我们的社区。”
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关于CHOP
费城儿童医院成立于1855年，是美国第一家儿科医院。通过长期致力于提供卓越的病人护理、培训新一代儿科保健专业人员和倡导重大的研究方案，儿童医院促进了许多有益于全世界儿童的发现。其儿科研究计划的规模也位于全国前列。此外，其独特的以家庭为中心的护理和公共服务计划使这家拥有564张床位的医院被公认为儿童和青少年的主要拥护者。如需更多信息，请访问 http://www.chop.edu
联系人：Joey McCool Ryan
(267) 426-6070
[email protected]
Children's Hospital of Philadelphia
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