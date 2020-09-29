CHOP联合表态：种族主义无疑是公共卫生危机

费城儿童医院 (CHOP) 是全国性领先医疗保健系统合作组织 Healthcare Anchor Network的成员，后者发表了“种族主义是公共卫生危机”声明。 Tweet this

费城儿童医院副总裁兼首席多元化官Gilbert Davis说：“我们和这些医院一道致力于打击种族主义、不平等和歧视”。 “没有任何个人或机构能够单独做到这一点，我们致力于倾听我们有色人种邻居的呼声，并实施有助于消除一切歧视形式的举措。CHOP致力于有针对性地解决问题，我们将与社区中的其他人合作，解决社会不公和系统性种族主义问题，这些都是造成我们地区医疗差异的原因。”

“种族主义是公共卫生危机。在黑人、土著人和有色人种（BIPOC）社区，我们看到了系统性种族主义导致的更高的发病率和死亡率。我们需要利用我们的集体力量对我们的社区进行投资，并更加有意识地从当地的BIPOC社区招聘人员和购买物资，这样所有人都能健康和蓬勃发展，”Healthcare Anchor Network总监David Zuckerman说。Zuckerman补充道：“我们都必须更好地理解并采取行动，改变系统性种族主义对社会、经济状况和医疗结果的影响。”

对黑人、土著人和有色人种社区的投资是克服医疗差异的关键。在CHOP，我们致力于实施促进公平和机会的政策变革；改善初级和专业护理；帮助我们的社区克服慢性病；倡导投资改善医疗可及性、质量和结果；提拔和留住有色人种领袖；为所有职工和行政人员提供反种族主义和隐性偏见培训；并倡导为满足社会需求、社会服务和社会正义的规划提供资金。

这里是该声明的摘录：“只有在每个人都有机会成功并过上健康的生活时，我们的社会才能真正繁荣。我们承诺共同前进。通过利用我们组织的集体优势，我们将作为变革的推动者，帮助服务于我们的社区。”

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关于 CHOP

费城儿童医院成立于1855年，是美国第一家儿科医院。通过长期致力于提供卓越的病人护理、培训新一代儿科保健专业人员和倡导重大的研究方案，儿童医院促进了许多有益于全世界儿童的发现。其儿科研究计划的规模也位于全国前列。此外，其独特的以家庭为中心的护理和公共服务计划使这家拥有564张床位的医院被公认为儿童和青少年的主要拥护者。如需更多信息，请访问 http://www.chop.edu

联系人：Joey McCool Ryan

(267) 426-6070

[email protected]

Children's Hospital of Philadelphia

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SOURCE Children's Hospital of Philadelphia