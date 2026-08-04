TOKIO, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Das Organisationskomitee des Tokyo Festivals hat die zweite Ausgabe von Autumn Meteorite Tokyo angekündigt, die vom 9. Oktober bis 3. November 2026 stattfinden und sich um das Tokyo Metropolitan Theatre drehen wird.

Unter der künstlerischen Leitung des renommierten Dramatikers und Regisseurs Toshiki Okada (chelfitsch), der seit dem Geschäftsjahr 2026 als künstlerischer Leiter für darstellende Künste am Tokyo Metropolitan Theatre tätig ist, hat sich das Festival zum Ziel gesetzt, neue Werke zu schaffen, den internationalen Austausch zu fördern und die nächste Generation von Fachleuten im Bereich der darstellenden Künste zu unterstützen.

Die Besucher können vielfältige Werke der darstellenden Künste aus Japan und dem Ausland erleben, an Begleitprogrammen wie Workshops und Symposien teilnehmen sowie Initiativen unter dem Motto „Hello and Welcome" nutzen, die Barrierefreiheit und Inklusion gewährleisten.

Anknüpfend an die letztjährige Ausgabe möchte das Festival dem Publikum Gelegenheiten bieten, das „Hier und Jetzt" der darstellenden Künste zu erleben, die Programme zugänglicher zu gestalten, persönliche Verbindungen zu knüpfen und verschiedene Realitäten zu entdecken sowie neue Perspektiven zu eröffnen, um die Welt neu zu betrachten.

Botschaft des Direktors: http://autumnmeteorite.jp/en/2026/about

Pressemitteilung: https://drive.google.com/file/d/1Owz_SfCYWS010dOh24bFanuY077usI8P/view?usp=drive_link

Pressemappe: https://drive.google.com/drive/folders/1hBz8K8XITbV6hsV8WD0mCh1eiOnaMpYt?usp=sharing

Übersicht

Festival der darstellenden Künste: Autumn Meteorite 2026 Tokyo -

Termine: Freitag, 9. Oktober – Dienstag, 3. November 2026

Veranstaltungsorte: Tokyo Metropolitan Theatre, GLOBAL RING THEATRE

Organisiert vom Organisationskomitee des Tokyo Festival, bestehend aus der Stadtverwaltung von Tokio und dem Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

Programm

-Theater Nohgaku – Englisches Noh-Stück „Blue Moon Over Memphis" (Japan, USA, Großbritannien)

– Christopher Ruping „CRAVE" (Deutschland)

– Pijin Neji + YCAM „Generative Sensei" (Japan)

– Aitara Ei „San Marudaga Dankoro 3 –A Performance of Sound and Movement" (Japan, Deutschland)

– Junko Emoto „A Play to Watch When You Feel Lonely at Midnight" (Japan)

– Anacarsis Ramos / PORNOTRAFICO „MI MADRE Y EL DINERO" (Meine Mutter und das Geld) (Mexiko)

– Dadaruzu Open-Air-Aufführung „Drooling Ferris Wheel" (Japan)

– Nadia Beugre „Burning Girls" (Elfenbeinküste, Frankreich)

– NIJIGUMI FIGHTS „Das 11. Herbstkulturfestival der Nijigumi-Akademie" (Japan)

– Gemeinschaftsprojekt von Toshiki Okada und Kazuki Yamada, künstlerische Leiter des Tokyo Metropolitan Theatre: „A Massive Attack of The Quietness" (Japan)

– Shin Hanagata: „Ergonomic Embryo" (Japan)

– Chikako Yamashiro „Recalling(s) – Theatrical Version" (Japan)

– AKHE ENGINEERING THEATRE „WHITE CABIN" (Russland)

– CCBT x Autumn Meteorite Tokyo „Future Ideations Camp Vol. 9: Fiction -- Technology -- Imagination"

-Where to Next? A Residency for Watching and Talking

– Einladung für internationale Referenten

– Hello and Welcome (Unterstützung für Teilnehmer) und mehr