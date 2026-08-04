Festival des arts du spectacle : Autumn Meteorite 2026 Tokyo

TOKYO, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Le comité d'organisation du Festival de Tokyo a annoncé la deuxième édition de « Autumn Meteorite Tokyo », qui se déroulera du 9 octobre au 3 novembre 2026 et qui s'articulera autour du Théâtre métropolitain de Tokyo.

Sous la direction artistique du célèbre dramaturge et metteur en scène Toshiki Okada (chelfitsch), qui occupe le poste de directeur artistique des arts du spectacle au Théâtre métropolitain de Tokyo depuis l'exercice 2026, le festival vise à créer de nouvelles œuvres, à promouvoir les échanges internationaux et à former la prochaine génération de professionnels des arts du spectacle.

Les visiteurs pourront découvrir des œuvres variées issues des arts du spectacle japonais et étrangers, des programmes parallèles aux spectacles, tels que des ateliers et des colloques, ainsi que des initiatives « Hello and Welcome » pour promouvoir l'accessibilité et l'inclusivité.

Dans la continuité de l'édition de l'année dernière, le festival vise à offrir au public l'occasion de vivre « l'ici et maintenant » des scènes artistiques, en rendant les programmes plus accessibles, en favorisant les liens personnels et la découverte de réalités diverses et en ouvrant de nouvelles perspectives pour repenser le monde.

Message du directeur : http://autumnmeteorite.jp/en/2026/about

Communiqué de presse : https://drive.google.com/file/d/1Owz_SfCYWS010dOh24bFanuY077usI8P/view?usp=drive_link

Dossier de presse : https://drive.google.com/drive/folders/1hBz8K8XITbV6hsV8WD0mCh1eiOnaMpYt?usp=sharing

Informations

Festival des arts de la scène : Autumn Meteorite 2026 Tokyo

Dates : du vendredi 9 octobre au mardi 3 novembre 2026

Lieux : théâtre métropolitain de Tokyo, GLOBAL RING THEATRE

Organisé par le Comité exécutif du Festival de Tokyo, composé de la Préfecture de Tokyo et du Théâtre métropolitain de Tokyo (Fondation métropolitaine de Tokyo pour l'histoire et la culture)

Programme

- Théâtre Nohgaku : pièce de Nô en anglais « Blue Moon Over Memphis » (Japon, États-Unis, Royaume-Uni)

-Christopher Ruping « CRAVE » (Allemagne)

-Pijin Neji + YCAM « Generative Sensei » (Japon)

-Aitara Ei « San Marudaga Dankoro 3 -- Une performance mêlant son et mouvement » (Japon, Allemagne)

- Junko Emoto « A Play to Watch When You Feel Lonely at Midnight » (Japon)

- Anacarsis Ramos / PORNOTRAFICO « MI MADRE Y EL DINERO » (Ma mère et l'argent) (Mexique)

- Spectacle en plein air de Dadaruzu « Drooling Ferris Wheel » (Japon)

- Nadia Beugre « Burning Girls » (Côte d'Ivoire, France)

- NIJIGUMI FIGHTS « Le 11e Festival culturel d'automne de l'Académie Nijigumi » (Japon)

- Projet collaboratif de Toshiki Okada et Kazuki Yamada, directeurs artistiques du Théâtre métropolitain de Tokyo « A Massive Attack of The Quietness » (Japon)

- Shin Hanagata « Ergonomic Embryo » (Japon)

- Chikako Yamashiro « Recalling(s) -- Version théâtrale » (Japon)

- AKHE ENGINEERING THEATRE « WHITE CABIN » (Russie)

- CCBT x Autumn Meteorite Tokyo « Future Ideations Camp Vol. 9 : Fiction — Technology — Imagination »

- Where to Next? Une résidence consacrée à l'observation et aux échanges

- Appel à candidatures pour les intervenants internationaux

- Bonjour et bienvenue (aide aux participants) et plus encore