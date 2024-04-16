Fielding 将在国会山举办周年纪念活动

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Fielding Graduate University

Apr 16, 2024, 11:31 ET

Yamiche Alcindor 将以"处于十字路口的民主与社会正义"为主题发表演讲 

华盛顿2024年4月16日 /美通社/ -- 美国首屈一指的成人教育机构 Fielding Graduate University 将在美国首都举办以"民主和社会正义"为主题的庆典，以纪念其成立 50 周年。

主题为"处于十字路口的民主与社会正义"的周年纪念活动和午宴将于 5 月 2 日上午 11 点至下午 2 点在国会山众议院雷伯恩办公楼举行，届时将邀请一众学者、倡导者、校友和前瞻者参加。

"十多年前，Fielding在哥伦比亚特区大学校园内设立了华盛顿特区办事处，" Fielding Graduate University 校长 Katrina S. Rogers 博士表示，"该办事处实现了我们的愿景，即建立一所聚焦社会正义与多元化的高质量研究生院，并在美国首都占有重要地位。本次周年纪念活动丰富了围绕民主、社会正义和高等教育开展的重要讨论。我们由衷感谢和珍惜在华盛顿社区获得的支持，并且我们与所有认为教育具有社会变革力量的人士共同奋斗。"

NBC 新闻华盛顿记者 Yamiche Alcindor 将担任主题发言人。在分析我们这个时代某些关键议题方面，她是个强有力的发声者。此前，她曾担任 PBS Washington Week 的节目主持人以及 PBS 新闻一小时》《今日美国 《纽约时报》的记者。Alcindor 被全美黑人记者协会评选为 2020 年的"年度记者"。

Alcindor 表示："作为一名致力于政治领导人追责、讲述民权故事的记者，我很荣幸能与 Fielding Graduate University 社区共同纪念这一重大的周年纪念日，弘扬该研究生院的使命。在我们国家历史的这一关键时刻，珍惜我们的民主拥护者，并聚焦于我们共同推动社会正义和公平的责任，具有极其重要的意义。"

该庆典的一部分将在 Fielding 的 YouTube 频道上进行网络直播：youtube.com/@FieldingEdu。该庆典还将特别致敬已故的 Orlando L. Taylor 博士，他曾任 Fielding 校长荣誉顾问、Marie Fielder 民主、领导与教育中心主任等职位。

庆典结束后，将于下午 2 点至 4 点在国会山酒店沙龙上举行招待会和讨论。

如有报道和采访计划，请发送邮件至 [email protected]或致电 805.898.4076 与 Kaylin R. Staten, APR, MPRCA 联系，或发送邮件至 [email protected] 与 B. Denise Hawkins, M.A. 联系。

欲了解有关该庆典的更多信息，请访问 fielding.edu/event/50th-anniversary-celebration-may-2-featuring-yamiche-alcindor。欲了解有关 Fielding 成立 50 周年纪念日的更多信息，请访问 50.fielding.edu。 

50 年来， Fielding Graduate University 致力于领导者教育，旨在追求一个更加公正和可持续发展的世界。作为变革性教育领域公认的非营利组织先驱，我们的领导力研究院和心理学院结合课堂学习和线上学习，提供个性化研究生教育，以促进个人发展、社区合作和社会参与。

联系方式：Kaylin R. Staten, APR, MPRCA | [email protected]| 805.898.4076 | fielding.edu

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