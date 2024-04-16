Fielding 將在國會山莊舉辦週年紀念活動

Yamiche Alcindor 將發表「處在十字路口的民主與社會正義」主題演講

華盛頓2024年4月16日 /美通社/ -- Fielding Graduate University 作為一所首屈一指的成人教育機構，將在美國首都舉辦以民主和社會正義為主題的慶祝活動，紀念學校成立 50 週年。

5 月 2 日上午 11 時至下午 2 時，多名學者、倡議者、校友和有識之士將齊聚國會山莊雷伯恩眾議院辦公大樓 (Rayburn House Office Building)，參加題為「處在十字路口的民主與社會正義」的週年慶典活動和午餐會。

「十多年前，Fielding 在華盛頓特區，哥倫比亞特區大學校園內設立了辦事處。」Fielding Graduate University 校長 Katrina S. Rogers 博士表示，「該辦事處實現了我們的願景，那就是成為一所注重社會正義和多樣性的優質研究生學院，在美國首都華盛頓佔有重要的一席之地。本次週年紀念活動聚焦以民主、社會正義和高等教育為中心的重要討論。我們為華盛頓特區社區對我們的支援感到自豪並深表感激，我們希望與所有相信教育是社會變革載體的有識之士站在一起。」

NBC 新聞駐華盛頓記者 Yamiche Alcindor 發表主題演講。她在當代社會部分關鍵議題的分析發言頗具威望。此前，她曾是 PBS 《Washington Week》節目的主持人，也是《PBS新聞一小時》、《今日美國》 和 《紐約時報》的記者。Alcindor 被美國黑人記者協會評為 2020 年「年度記者」。

「作為一名致力於追究政治領導人責任和講述民權故事的記者，我很榮幸能與 Fielding Graduate University 社群一起紀念這一重要的週年紀念日，共同慶祝大學的使命。」Alcindor 表示，「在我們國家歷史上的這一關鍵時刻，珍惜我們的民主原則，關注我們在促進社會正義和公平方面的共同責任，這一點無比重要。」

部分節目將在 Fielding 的 YouTube 頻道上進行直播：youtube.com/@FieldingEdu。活動亦將特別悼念已故的 Orlando L. Taylor 博士，他曾擔任 Fielding 校長傑出顧問以及 Marie Fielder 民主、領導和教育中心主任等職務。

下午 2 時至 4 時將在國會山酒店沙龍舉辦招待會和討論會。

如需報導此活動或安排採訪，請聯絡 Kaylin R. Staten, APR, MPRCA，可傳送電郵至 [email protected] 或撥打 805.898.4076，亦可聯絡 B. Denise Hawkins, M.A.，電郵：[email protected]。

如欲了解活動詳情，請瀏覽 fielding.edu/event/50th-anniversary-celebration-may-2-featuring-yamiche-alcindor。如欲進一步了解 Fielding 50 週年慶典，請瀏覽 50.Fielding.edu。

50 年以來，Fielding Graduate University 一直致力培養教育界的領導人才，以建立更公正及永續發展的世界。作為轉型教育領域經認證的非牟利機構領導者，我們的領導力研究學院和心理學院將面授和網上學習互相結合，提供促進個人發展，具備社區協作及社會參與的個別化研究生教育。

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