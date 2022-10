Film „Time is Eternal" nominowany do nagrody za najlepszy film w ramach wydarzenia Croatia Fashion Film Festival

LOS ANGELES, 24 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Film krótkometrażowy pt. „Time Is Eternal" — z udziałem Berite Labelle, mieszkającej w Los Angeles modelki i aktorki, która jest również współautorką i producentką tego dzieła (https://www.beritelabelle.com) – znalazł się na oficjalnej liście nominowanych produkcji prestiżowego festiwalu CROATIA Fashion Film Festival (https://croatiafff.wixsite.com/cfff). Festiwal odbędzie się w sobotę, 27 października 2022 r. w kinie Kaptol Boutique Cinema w Zagrzebiu.

Time Is Eternal

Współautorem scenariusza do filmu „Time is Eternal" jest Daniel Lir, który również odpowiadał za jego reżyserię przy współpracy ze swoją żoną i partnerką biznesową Bayou Bennett, z którą tworzy zespół Dream Team Directors. https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d

W lipcu tego roku film „Time is Eternal" zdobył cztery nagrody (za najlepszy film, najlepszą reżyserię, dla najlepszej aktorki i za najlepszą scenografię) podczas 13. dorocznego festiwalu filmów modowych La Jolla International Fashion Film Festival w Kalifornii, gdzie ta piętnastominutowa produkcja została uhonorowana dziesięcioma nominacjami. Ostatnio film „Time is Eternal" został oficjalnie nominowany do nagród przyznawanych podczas wydarzenia Berlin Fashion Film Festival.

https://berlinfashionfilm.awardsengine.com/?action=ows:entries.details&e=95530&project_year=2022

Akcja „Time is Eternal" pozwala nam się zagłębić w umysł uznanej pisarki żyjącej we współczesnym Los Angeles, która pracuje nad swoją najnowszą powieścią opisującą fikcyjne spotkanie dwóch legendarnych kobiet. Kleopatra VIII, królowa Egiptu w 1 r. p.n.e. staje oko w oko z angielską pisarką i aktywistką walczącą o prawa kobiet, Mary Wollstonecraft, oraz matką Mary Shelley, twórczyni "Frankensteina".

Jako przejmująca oda do kobiecej siły, film jest zapisem przepełnionej uczuciami dyskusji pomiędzy tymi dwiema pionierskimi kobietami. Obydwie znane z roli kochanek i wojowniczek o wielką sprawę, waleczna władczyni i pisarka rozważają swoje różne podejścia do przywództwa, które łączy pasja przewijająca się przez wieki.

„Naszym zamiarem było podkreślenie siły kobiet żyjących w różnych czasach w świecie uprzednio zdominowanym przez mężczyzn - powiedział Daniel Lir. - Cel jaki wyznaczyła Berite, która chciała zapoznać przedstawicielki młodego pokolenia z ważnym (i niedocenionym) wkładem tych kobiet w tworzenie naszej kultury, mocno do mnie przemówił".

Labelle zręcznie odgrywa cztery role w swoim debiutanckim filmie – grając pisarkę, Kleopatrę, panią Wollstonecraft i syrenę, która symbolizuje podróż do innego wymiaru czasowego.

„Możesz stworzyć wszystko dzięki swojej wyobraźni i miłości - powiedziała Berite Labelle. - Chcę tworzyć piękne momenty ze świata mojej wyobraźni. Wdzięczność, wiedza i cierpliwość to kolejne elementy, których potrzebowałam, aby stworzyć >>Time is Eternal<<. Zapraszam was do pełnej odkryć podróży w czasie, którą odbędziecie za pośrednictwem mojego filmu".

Zdjęcia do filmu odbyły się w Paramour Estate, w dzielnicy Los Angeles Sileverlake, we wnętrzach charakteryzujących się bogatym wystrojem charakterystycznym dla początków XX wieku, przy czym surrealistyczne i oniryczne przedmioty mają ścisłe powiązania z modą.

„Chciałam aby widzowie zanurzyli się w pięknie i wkroczyli do świata magii i inspiracji, który pomoże im zapomnieć o wszelkich troskach i o wszystkim, co przeszliśmy jako ludzkość w minionych dwóch latach" - powiedziała Bennett.

Hollywoodzki stylista Wilford Lenov (który współpracował z Saweetie, Bebe Rexhą i Iggy Azaleą) był autorem kostiumów do filmu, opartych głównie na odzieży w stylu vintage.

„Odtworzenie w filmie historycznych momentów przez pryzmat mody było naprawdę świetne - powiedział Lenov. - Każda postać uosabiała upodmiotowienie kobiet, a ja chciałem zrobić coś nowatorskiego i wprowadzić elementy mody do postaci i nadać im bardziej seksownego charakteru. Pomyślałem: „Co możemy przekazać z energii kobiecości przedstawicielkom pokolenia Z i ich następczyniom?" Chciałbym bardzo podziękować projektantce Michelle Hebert i Elie Madi za pomoc w powołanie do życia Mary i Kleopatry, zgodnie z moja wizją".

Od października 2021 r., Labelle była na okładkach czterech międzynarodowych wydań czasopism Vogue, Glamour, Harper's Bazaar i Marie Claire. Uzyskała tytuł Associate of Fine Arts (AFA) na kierunku aktorstwa filmowego w New York Film Academy w Los Angeles.

Zespół Dream Team Directors współpracował z takimi utalentowanymi ludźmi jak Mark Ruffalo, Bella Hadid, Juliette Lewis, Lea Michele, członkowie zespołu Coldplay i Paris Hilton, oraz ze znanymi markami, w tym Adidas, Smashbox Cosmeticls, Atlantic Records i Chrome Hearts. Ich krótkometrażowy film z 2019 r., „Tombstone Pillow", cieszył się szerokim uznaniem i zdobył 33 nagrody.

