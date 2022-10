Titul „Time Is Eternal" získal nomináciu na cenu za najlepší módny film na festivale Croatia Fashion Film Festival

LOS ANGELES, 24. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Krátky film Time Is Eternal (Čas je večný), ktorého hlavnou predstaviteľkou, spoluscenáristkou a producentkou je modelka a herečka Berite Labelle z Los Angeles https://www.beritelabelle.com, sa dostal do oficiálneho výberu prestížneho každoročného festivalu CROATIA Fashion Film Festival https://croatiafff.wixsite.com/cfff. Festival sa uskutoční v sobotu 27. októbra 2022 v Záhrebe v kine Kaptol Boutique Cinema.

Time Is Eternal

Spoluautorom scenára filmu Time Is Eternal je Daniel Lir, ktorý sa podieľal aj na réžii so svojou manželkou a obchodnou partnerkou Bayou Bennett zo spoločnosti Dream Team Directors. https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d

V júli si film Time Is Eternal odniesol štyri ceny (najlepší film, najlepšia réžia, najlepšia herečka, najlepšia výprava) z 13. ročníka Medzinárodného festivalu módnych filmov La Jolla v Kalifornii, kde 15-minútový film získal 10 nominácií. A nedávno bola snímka „Time is Eternal" zaradená do oficiálneho výberu na filmovom festivale módnych filmov v Berlíne.

https://berlinfashionfilm.awardsengine.com/?action=ows:entries.details&e=95530&project_year=2022

Film Time Is Eternal, zasadený do súčasného Los Angeles, vás zavedie do mysle renomovanej spisovateľky, ktorá píše svoj najnovší román, v ktorom zobrazuje fiktívne stretnutie dvoch legendárnych žien. Cleopatra VIII, egyptská kráľovná vládnuca v prvom storočí pred naším letopočtom, sa stretne tvárou v tvár s anglickou aktivistkou za práva žien, Mary Wollstonecraft, matkou autorky Frankensteina, Mary Shelley.

Film, ako silná óda na ženskú silu a rovnosť, zaznamenáva oduševnenú diskusiu medzi týmito dvoma priekopníčkami. Bojovníčka a spisovateľka, obe známe ako milenky a bojovníčky za vec, uvažujú o svojich odlišných prístupoch k vodcovstvu, čo vyvrcholí do spoločnej vášne, ktorá sa stále zapletá.

„Chceli sme zdôrazniť silu žien v celej histórii v predtým mužskom svete," hovorí Lir. „Veľmi som sa stotožnil so zámerom Berite informovať mladšiu generáciu o výraznom (a nedostatočne prezentovanom) prínose týchto žien pri vytváraní našej kultúry."

Labelle vo svojom debutovom filme šikovne zastáva štyri úlohy – hrá spisovateľku, Kleopatru, Mary Wollstonecraft a morskú pannu, ktorá symbolizuje prechod cez inú časovú dimenziu.

„Pomocou predstavivosti a lásky môžete vytvoriť čokoľvek," hovorí Labelle. „Chcela som vytvoriť krásne momenty z môjho imaginárneho sveta. Vďačnosť, vedomosti a trpezlivosť sú ďalšími prvkami, ktoré som potrebovala pri tvorbe filmu Time Is Eternal. Vydajte sa spolu so mnou na cestu za poznaním naprieč časom pomocou filmových obrazov."

Surrealistické vizuály ako v sne, natočené v The Paramour Estate vo štvrti Silver Lake v Los Angeles, s opulentnou výzdobou z obdobia začiatku dvadsiateho storočia majú módne zameranie.

„Chcem, aby divákov ohromila krása a priviedla ich do sveta kúziel a inšpirácie, ktorý im pomôže zabudnúť na ich problémy a na všetko, čím sme si ako ľudstvo za posledné dva roky prešli," hovorí Bennett.

Hollywoodsky stylista a kostýmový výtvarník Lenov (ktorý pracoval so Saweetie, Bebe Rexha a Iggy Azalea) zaobstaral pre film prevažne vintage kúsky.

„Bolo naozaj skvelé obnoviť vo filme historické momenty cez módnu optiku," hovorí Lenov. „Každá postava bola o posilnení postavenia žien a ja som chcel posunúť hranice a pridať k postavám módny prvok a väčšiu dávku sexepílu. Premýšľal som: „Čo môžeme nakrútiť na tému ženskej energie pre generáciu Z a ďalšie generácie?" Veľmi sa chcem poďakovať módnym návrhárkam Michelle Hebert a Elie Madi za pomoc pri vytvorení postáv Mary a Kleopatry podľa mojich predstáv."

Od októbra 2021 sa Labelle objavila na obálkach viacerých medzinárodných vydaní časopisov Vogue, Glamour, Harper's Bazaara Marie Claire. Získala titul Affiliate Fine Arts (AFA) v odbore herectvo na Newyorskej filmovej akadémii v Los Angeles.

Spoločnosť Dream Team Directors spolupracovala s takými osobnosťami ako Mark Ruffalo, Bella Hadid, Juliette Lewis, Lea Michele, skupinou Coldplay, Paris Hilton, značkami Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records a Chrome Hearts. Ich krátky film z roku 2019, Tombstone Pillow, získal široké uznanie a 33 ocenení.

Prezeranie odkazov a obrázkov je k dispozícii na požiadanie. Berite Labelle, Daniel Lir, Bayou Bennett a ďalších členov nominovaného tímu môžete požiadať o rozhovor. Kontaktujte Dream Team Directors na: [email protected] , [email protected] 917-907-2169

