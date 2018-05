Finna é líder no segmento de farinhas no Nordeste

"A consolidação da liderança na região Nordeste vem para confirmar o compromisso e o trabalho de toda a equipe da Finna, que não mede esforços para oferecer produtos de qualidade e melhor performance. Nossa meta é estar sempre ao lado da nossa consumidora, para facilitar o seu dia a dia", Andre Azevedo, gerente de marketing.

O gerente lembra ainda que a ampliação da distribuição, com a entrada em novos canais de vendas, a intensificação das ações em pontos de vendas e o aumento do investimento em comunicação foram importantes para a conquista da liderança.

Em 2017, com o mote "Com Finna, sempre dá certo", foi dada a continuidade ao trabalho de construção do posicionamento da marca, reforçando os principais atributos das farinhas e Misturas para Bolo Finna, que além do alto desempenho, possui uma relação de confiança com a sua consumidora.

No mesmo ano também foram lançados dois novos sabores de Mistura para Bolo, Coco Tradicional e Festa Tradicional, passando assim a oferecer um total de sete opções para os consumidores.

No dia 15 de maio, a Finna estreou a promoção "São João Finna: Um Arraial de Prêmios para Você", com prêmios sorteados divididos em instantâneos , em que o consumidor poderá ganhar Batedeiras Planetárias e vale-compras de R$ 300; semanais onde haverá o sorteio de 1 Fogão de Forno Duplo e o grande prêmio final de R$50 mil. Válida nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, a ação termina em 23 de julho.

"Como os nossos produtos são base para o preparo de saborosos pratos típicos de São João é uma grande oportunidade para nós, já que o evento é considerado o segundo maior em todo o país", reforça Andre.

A marca terá investimento para a modernização das embalagens ainda este ano. Presente no cotidiano da mulher, Finna tem como missão pesquisar e criar produtos que acompanhem a rotina da consumidora.

