Fintech Hurst lança primeira carteira de investimento baseada em precatórios

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Utilizando o conceito de "rentabilidade atrativa com baixa volatilidade", a fintech Hurst, que opera por meio de uma plataforma tecnológica baseada em robôs de investimentos especializados em encontrar ativos reais com deságio, acaba de lançar a Carteira Prec Hurst.

O instrumento permite que, por meio de um único aporte, o cliente obtenha ganhos envolvendo três tipos de ativos originados em precatórios. A rentabilidade estimada, já líquida de taxas e comissões, é de 16,53% ao ano, o que significa uma rentabilidade estimada 3,6 maior do que a dos investimentos de renda fixa atrelados à variação da Selic. O primeiro resgate, definido em um terço do investimento mais a rentabilidade, em um cenário base está previsto para acontecer em 4 meses.

Os ativos em questão se referem a um precatório federal, um do Estado do Rio de Janeiro e outro do Estado de São Paulo. "É um tipo de ativo que sofre correções monetárias que protegem da inflação. Isto, somado à rentabilidade estimada acima da média e ao risco controlado, justifica o aumento da demanda na procura que nossa plataforma tem recebido", afirma o CEO da Hurst, Arthur Farache.

Segundo ele, esta é a melhor forma de experimentar o investimento em precatórios. "É uma terceira via para quem não se contenta com o rendimento pífio dos produtos de renda fixa e não quer ficar à mercê do sobe e desce da Bolsa", diz.

Um diferencial importante é a isenção de imposto de renda para a mesma classe de ativos cujo resgate mensal (principal + rentabilidade) não ultrapasse R$ 35 mil. Outra vantagem oferecida pela carteira é relacionada ao valor da aplicação mínima. Isto porque no caso de a pessoa optar por aplicações individuais, ela teria que desembolsar um valor de R$ 10 mil em cada uma, o que somaria um total de R$ 30 mil para aproveitar as três ofertas. Enquanto isso, ao optar pela Carteira Prec Hurst, ele pode investir R$ 15 mil e participar das três operações ao mesmo tempo.

"Estamos fazendo de tudo para sempre ter novidades nas nossas prateleiras de investimentos e essa carteira de precatórios permite ao investidor diversificar com um único aporte dentro da categoria dos ativos reais que, por si só, já representa outra diversificação", conclui.

Todo o investimento pode ser feito online através da plataforma da Hurst .

