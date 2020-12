Focada em Inovação, Vércer se junta a um dos maiores ecossistemas de inovação, o inovaBra, para oferecer o melhor para seus clientes e parceiros!

Esse novo momento é uma virada de chave para a Vércer, que passa a ficar alocada em uma mega hub de inovação a partir do dia 1 de dezembro. Esse é um momento em que a empresa busca multiplicar as oportunidades de negócios e auxiliar ainda mais os clientes e parceiros, com novas soluções.

Fazer parte de um ecossistema dessa magnitude é uma ótima oportunidade de crescimento para a Vércer. Com o objetivo de inovar cada vez mais, a troca de experiências com outras empresas é uma ótima maneira de agregar valor aos novos projetos.

Estar presente nesse ambiente é pensar no futuro, entender dos processos inovadores é imprescindível para implementar tecnologias capazes de otimizar a rotina operacional no comércio e na indústria, por exemplo.

Processos de automação, além de auxiliar no clima organizacional, ainda são excelentes para estabelecer um bom relacionamento com os clientes, melhorando a experiência de compra, com o uso de tecnologias.

Esse é um passo importante para responder ainda melhor às novas demandas dos consumidores, que exigem uma transformação digital do varejo cada vez maior. Assim, é possível se destacar no mercado, se manter relevante e ganhar preferência dos consumidores.

Nesse momento, é ainda mais importante ser capaz de atuar em diversos formatos de negócios, como o e-commerce e o serviço de retirada. A presença em um ambiente colaborativo fortalece a cultura de inovação e amplia as possibilidades de crescimento.

Por isso, esse é um passo importante para a Vércer enriquecer mais ainda o portfólio de soluções oferecidas aos clientes. Com toda a dedicação, o trabalho da Vércer se torna cada vez mais importante no setor e esse novo passo, vai garantir grandes parcerias com os maiores players do varejo e indústria.

O que é o inovaBra Habitat?

Esse é um espaço de coinovação do Bradesco, no ambiente empresas, startups, investidores e mentores têm a possibilidade de trabalhar de maneira colaborativa, com o objetivo de inovar e criar novos negócios para os novos ambientes.

A Mega Hub está no bairro da Bela Vista, um dos maiores polos culturais da cidade de São Paulo. Local com acesso ao transporte público e diversas ciclovias. O prédio conta com 10 andares equipados com salas de reuniões, salas de treinamento, salas de ideação e UX, estúdio de criação de conteúdo digital e até mesmo um auditório com capacidade para 150 pessoas.

O inovaBra é um ambiente tem como principal objetivo envolver todos os presentes no ecossistema, para isso são realizadas atividades diárias, com o intuito de estimulá-los, integrando demandas, tecnologia e capital. Esse é um método que procura garantir inovações em várias áreas do negócio.

O inovaBra habitat também promove eventos com uma curadoria especial da equipe, com o intuito aumentar ainda mais o conhecimento em áreas que tenham relação à tecnologia, sociedade e negócios, para engajar e fomentar o debate dentro do ecossistema.

Sobre a Vércer:

A Vércer é uma startup que vem do fruto de uma Joint Venture entre APAS e GS1, com o objetivo de oferecer ao mercado o melhor serviço de Qualificação de Dados de Produtos e Compartilhamento de Informações, a partir de uma base cadastral única, garantindo consistência e confiança para indústria, atacado e varejo.

