Fortune, Fortune 500 Avrupa'yı Tanıttı

Şirketleri gelirlerine göre sıralayan ikonik Fortune 500'ün ilk Avrupa edisyonu

İlk 10'da 6 enerji şirketi ve 3 otomotiv sektörü şirketinin yer aldığı listede 1 numarada İngiliz enerji devi Shell bulunuyor

Listede en çok temsil edilen ülke 80 şirketle Almanya olurken onu 76 şirketle İngiltere, 71 şirketle Fransa, 37 şirketle Hollanda ve 36 şirketle İsviçre takip ediyor.

2023 sıralamasında 84 finans şirketi başı çekerken 81'i enerji, 30'u inşaat malzemeleri, 27'si gıda ve içecek, 24'ü perakende sektöründen

Fortune 500 Avrupa'da 35 yani %7 oranında kadın CEO bulunmakta; bu oran Fortune Global 500'deki %5,8'lik kadın temsil oranından daha fazla ancak ABD Fortune 500'deki %10,4'lük orandan daha az

Almanya ve Fransa, Fortune 500 Avrupa ' nın 13,9 trilyon dolarlık gelirinin 151'ini yani %30'unu ve %40'ını oluşturuyor

Fortune 500 Avrupa'daki en eski şirket, Almanya'daki kökleri 1366 yılına kadar uzanan Anheuser-Busch InBev'dir

Fortune, Fortune 500 Avrupa listesinin lansmanını bu akşam Londra'daki Royal Society of Arts House'da kutluyor; De Beers CEO'su Al Cook, Fortune'dan Peter Vanham ile konuşacak

LONDRA, 8 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Fortune Media bugün, gelirlerine göre Avrupa'nın en büyük şirketlerini sıralayan dünyanın en güvenilir listesi Fortune 500 Avrupa'nın ilk versiyonunu yayınladı. Fortune 500 Avrupa'nın bu ilk listesinde bölgedeki 24 farklı ülkeden şirketler yer alıyor.

Fortune Debuts Fortune 500 Europe.

Küresel gerilimler (ve savaşlar) nedeniyle enerji arzında yaşanan kısıtlamalar göz önüne alındığında Fortune'un listesinde enerji sektöründeki şirketlerin başı çekmesi bir sürpriz değil. 2023 listesinin 1 numaralı şirketi İngiliz enerji devi Shell olurken onu Almanya, Fransa ve Rusya merkezli 5 enerji şirketi daha ilk 10'a girerek takip ediyor. Buna karşılık, durgun birleşme ve satın alma piyasasının da zorladığı yatırım bankaları ve finansal hizmet şirketleri, 21 numarada İspanya'dan Banco Santander, 27 numarada Fransa'dan BNP Paribas ve 28 numarada İngiltere'den HSBC Holdings ile listenin oldukça alt sıralarında yer alıyor.

2023 FORTUNE 500 AVRUPA İLK 10 LİSTESİ:

Shell (İngiltere) Volkswagen (Almanya) Uniper (Almanya) TotalEnergies (Fransa) Glencore (İsviçre) BP (İngiltere) Stellantis (Hollanda) Gazprom (Rusya) Mercedes-Benz Group (Almanya) Electricité de France (Fransa)

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Fortune Liste Editörü Scott DeCarlo, "Avrupalı şirketler son mali yılda Ukrayna savaşı ve bunun enerji fiyatlarına yansımasının yanı sıra yüksek enflasyon ve faiz oranlarından kaynaklanan ekonomik dalgalanma da dahil olmak üzere birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı" dedi. "Zorlu koşullara rağmen, bazı sektörler COVID-19 salgınından çıkarken tüketici talebindeki artıştan yararlandı ve sürdürülebilirlik bu sektörlerin birçoğu için en önemli konu olmaya devam etti. Çeşitlilik gösteren bir nüfus, çeşitli zorlukları da beraberinde getirir; dolayısıyla Avrupa'nın bu güçlü merkezleri, giderek daha karmaşık ve öngörülemez bir hâl alan jeopolitik ve ekonomik ortamda büyümeye ve uyum sağlamaya devam ediyor."

Fortune Avrupa listesinde çok sayıda genç ve gelişmekte olan şirket yer alırken listede yer alan şirketler büyük ölçüde olgunlaşmış olup ortalama yaşları 108, medyan yaşları ise 100'dür. Listedeki en eski şirket, kökleri Almanya'da 1366 tarihine kadar uzanan Anheuser-Busch InBev'dir. Fortune 500 Avrupa'nın toplam geliri 13,9 trilyon dolar iken bu rakam ABD Fortune 500 için 18,1 trilyon dolar ve Fortune Global 500 için 41 trilyon dolardır.

Fortune 500 Avrupa'da ayrıca Universal Music Group (#328), Spotify Technology (#285), Kering (#183), Heineken (#122), Danone (#130) ve Carnival (#290) gibi kendi alanlarında dünyanın en tanınmış markaları ve liderleri yer almaktadır.

Yeni Fortune 500 Avrupa, Fortune'un 1955 yılında başlattığı ikonik ve güvenilir listenin bir uzantısıdır. Sendika araştırmasına göre, Fortune.com'un aylık Avrupalı okuyucu sayısında geçen yıl görülen önemli artışın ardından bağımsız medya şirketi Avrupa'da editoryal, liste ve konferans alanlarında genişlemeye başladı. Fortune 500 Avrupa'nın ilk çıkışı, Avrupa'nın stratejik noktalarında bulunan editörler ve yazarlar tarafından yönetilen, Avrupa iş dünyasının sorunlarını ve haberlerini kapsayan yeni bir fortune.com editoryal varlığının lansmanıyla aynı zamana denk geliyor.

"Hızla büyüyen Avrupalı yönetici kitlemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Londra merkezli haber merkezimizi, veri analizi operasyonlarımızı ve ticari ekiplerimizi genişlettiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu hamle, güvenilir içeriğimizi, listelerimizi ve analizlerimizi sunmamıza ve büyüyen müşteri listemiz için pazarlama programları geliştirmemize olanak tanıyor." dedi genişlemeyi yöneten Londra merkezindeki Fortune Genel Müdürü Jim Jacovides.

Fortune ayrıca, Kuzey Amerika'daki Fortune'un etkili ve yakından okunan CEO Daily bülteninin bir uzantısı niteliğinde üst düzey iş liderleri için Avrupa odaklı bir bülten olan CEO Weekly Europe 'un bu ayın sonunda piyasaya sürülmesiyle editoryal faaliyetlerini genişletecek. İsviçre'de yaşayan CEO Weekly Europe yazarı Peter Vanham, Kıta Avrupası'nın kalbinde mükemmel bir coğrafi konuma sahip.

94 yaşındaki Fortune, 2018 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana büyümeye ve küresel çapta yeni girişimlere yatırım yapmaya devam ediyor. Fortune, 37 yaşındaki genel yayın yönetmeni Alyson Shontell'in yönetiminde bir dizi şirket ve endüstri sektöründeki kurumsal karar mercilerini hedeflediği için dijital erişimi üç kattan fazla arttı. Fortune'un içeriği, paydaş kapitalizmi, ürün sürdürülebilirliği, çalışan çeşitliliği ve kapsayıcılığı ve tabii ki yapay zekanın avantajları ve tehlikeleri gibi üst düzey iş liderlerinin karşılaştığı sorunlara ve bunlarla nasıl başa çıktıklarına odaklanıyor.

Fortune Avrupa'nın geliri, aralarında Santander, North-Rhine Westphalia ve Iberdrola'nın da bulunduğu enerji, finans, kurumsal teknoloji, kamu ve lüks gibi müşteri kategorilerinde önemli mavi çipli reklamveren desteğiyle geçen yıl iki katına çıktı. Fortune, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da marka ortağı medya aktivasyonlarının tamamını sunmaktadır: dijital ve basılı reklamlar, sponsorlu editoryal, haber bültenleri, markalı içerikler, programatik reklamlar, konferanslar ve özel etkinlikler.

Jacovides, Fortune'un Avrupa'daki faaliyetlerini güçlendirmek ve bir sonraki büyüme aşamasına geçmesini sağlamak amacıyla iki başarılı satış yöneticisini işe aldı. Avrupa Satış Direktörleri Simon Low ve Rupert Turnbull, Insider, Financial Times, Meta Platforms, BuzzFeed, Conde Nast, Time Inc. ve Rodale Press gibi mavi çipli kuruluşlarda toplam 50 yılı aşkın uluslararası medya satış deneyimine sahip.

Fortune 500 Avrupa listesi için şirketler, mevcut en son mali yıllarına ait toplam gelirlerine göre sıralanmıştır. Listedeki tüm şirketler mali verilerini yayınlamak ve rakamlarının bir kısmını ya da tamamını bir devlet kurumuna bildirmek zorunda olan şirketlerdir. Listedeki en son rakamlar şirketler tarafından bildirilen rakamlardır; tüm karşılaştırmalar ilk bildirildiği şekliyle bir önceki yılın rakamları ile yapılmıştır. Fortune, muhasebedeki değişiklikler için önceki yılın rakamlarını yeniden belirtmemektedir.

Fortune hakkında

Fortune, iş dünyasını daha iyi bir hâle getirmek isteyen yöneticiler için ödüllü yazılar ve güvenilir habercilik mirasını sürdürmektedir. Bağımsız, küresel bir bakış açısına ve dijital çevikliğe sahip Fortune, yeni nesil yenilikçilerin, yaratıcıların ve risk alanların hikayelerini anlatıyor. Fortune, çevrimiçi ve basılı olarak kurumsal performansı titiz kriterlerle ölçmekte ve şirketleri sorumlu tutmaktadır. Fortune, ikonik Fortune 500, CEO Girişimi ve En Güçlü Kadınlar gibi güçlü ve prestijli listeler, etkinlikler ve konferanslar aracılığıyla gerçek düşünce liderlerini ve ikonoklastları - endüstriyi, ticareti ve toplumu şekillendirenleri - bir araya getirerek topluluklar yaratır. Daha fazla bilgi için fortune.com adresini ziyaret edin.

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