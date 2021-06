Forum „International Communication in the New Era" erfolgreich durchgeführt

Führungskräfte und Wissenschaftler aus aller Welt sprechen über neue Strategien in der internationalen Kommunikation

HONGKONG, 3. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Am 31. Mai fand das gemeinsam von der Hong Kong Coalition und Friday Culture Limited organisierte Forum „International Communication in the New Era" statt. Das Forum wurde von ehrenwerten Gästen geleitet, darunter Leung Chun-ying, stellvertretender Vorsitzender des Nationalkomitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes; Paul Chan, Finanzsekretär der Sonderverwaltungszone Hongkong und Dr. Herman Hu, Vorsitzender von Friday Culture Limited.