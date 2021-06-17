Fotric представляет портативные тепловизионные камеры 320M/F и 340A

Fotric 320M/F — компактные и надежные тепловизионные камеры, предназначенные для промышленных целей. Система на платформе Android обеспечивает пользователям возможность беспрепятственной работы. Кроме того, эти камеры оснащаются сложным аналитическим программным обеспечением, таким как MagicThermal, которое может улучшить визуальное представление теплового распределения в задаваемой пользователем зоне. Возможность четкого совмещения тепловизионного и визуального изображений позволяет инспекторам легко выявлять и обнаруживать отклонения от электротехнических норм. Иными словами, данная серия охватывает все потребности базовой тепловой дефектоскопии. Эти камеры прекрасно подходят для инспекции строительных работ, нефтегазовой промышленности и технического обслуживания электротехнических/моторных систем в обрабатывающих отраслях.

Fotric 340A — высокотехнологичные тепловизионные камеры, предназначенные для профессиональных пользователей. Они оснащаются всеми функциями модели 320M/F и многими другими элементами. Высокое разрешение (до 640 х 480) в сочетании с 5-дюймовым ЖК-экраном позволяет отображать даже тончайшие детали на четких и насыщенных тепловизионных изображениях. Система ультрафокусировки с лазерным дальномером помогает инспекторам успешно выполнять задания со значительными нагрузками за счет молниеносного получения высококачественных изображений с хорошей оптической компенсацией. Кроме того, возможность использования сменных объективов на этих камерах обеспечивает их высокую адаптивность к жестким условиям эксплуатации. И наконец, эти устройства также могут записывать сохраненные данные устройства/системы и проводить анализ тенденций изменения, таким образом определяя, нуждается ли контролируемый объект в техническом обслуживании или замене. Эта серия предназначена для опытных пользователей в ответственных отраслях, включая электроэнергетику, металлургию и нефтехимическую промышленность.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1535405/1.jpg

SOURCE FOTRIC INC.