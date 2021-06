Fotric apresenta as câmeras térmicas portáteis 320M/F e 340A

As câmeras térmicas 320M/F da Fotric são câmeras térmicas compactas e robustas desenvolvidas para fins industriais. O sistema baseado na plataforma Android garante aos usuários uma experiência operacional fluida. Elas também vêm com sofisticado software analítico, como o MagicThermal, que pode melhorar a representação visual da distribuição térmica em uma área designada pelo usuário. O recurso integrado de fusão de imagens térmicas/visuais permite que inspetores identifiquem e localizem anomalias elétricas com facilidade. Em resumo, a série abrange todas as necessidades de uma inspeção térmica básica. Essas câmeras se destacam em inspeção predial, setor de petróleo e gás e manutenção de sistemas elétricos/motores no setor de manufatura.