FountainCap gewinnt die Auszeichnung „Best of the Best" für Asset Management in Asien

HONG KONG, 28. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. („FountainCap") hat die Auszeichnung

Best of the Best Performance Awards - Greater China Equity (5 Years)" von Asia Asset Management erhalten. In den letzten Jahren hat das Team von FountainCap mehrere Auszeichnungen für seine starke Erfolgsbilanz erhalten, die auf seinem gründlichen China-Investment-Research und seinem disziplinierten, langfristigen Investmentansatz beruht. 2021 war für viele China-Fondsmanager ein schwieriges Jahr, doch FountainCap meisterte die zahlreichen Herausforderungen und erreichte mit Rekordzuflüssen in seine Strategie neue Höhen. Sie beendete das Jahr mit einem verwalteten Vermögen von über 1,6 Milliarden US-Dollar.