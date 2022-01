FountainCap consigue el premio Asia Asset Management Best of the Best

HONG KONG, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. ("FountainCap") ganó el premio 'Best of the Best Performance Awards - Greater China Equity (5 años)' de Asia Asset Management. En los últimos años, el equipo de FountainCap ha ganado varias distinciones de la industria por su sólido historial respaldado por su investigación exhaustiva de inversiones en China y su enfoque disciplinado de inversión a largo plazo. 2021 fue un año difícil para muchos administradores de fondos de China, pero FountainCap superó los numerosos desafíos y alcanzó nuevas alturas con entradas récord en su estrategia. Cerró el año con activos bajo gestión por más de 1.600 millones de dólares estadounidenses.