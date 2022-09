FP Markets schafft den Hattrick bei den „Global Forex Awards 2022"

SYDNEY, 25. September 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets wurde zum vierten Mal in Folge als „Best Global Value Broker 2022" ausgezeichnet. FP Markets erhielt zwei weitere Auszeichnungen für das „Best Forex Partners Programme" in Asien 2022 und als „Best Forex Broker" in Europa 2022.

Die Global Forex Awards 2022 feierten ihre 5. Preisverleihung am Donnerstag, 22. September 2022, in der glamourösen Marina in Limassol, Zypern. Die Zeremonie brachte eine breite Palette von globalen Unternehmen zusammen, die modernste Technologie, umfassende Marktforschungstools, erstklassige Bildungsprogramme und einen erstklassigen Kundenservice bieten.

Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, kommentierte: „Wir fühlen uns geehrt, zum vierten Mal in Folge als „Best Global Value Broker" ausgezeichnet zu werden. Eine beispiellose Leistung, die unser konsequentes und unerschütterliches Engagement unterstreicht, unsere Kunden stets mit der besten Handelserfahrung zu betreuen. Darüber hinaus freuen wir uns, zum ersten Mal die Auszeichnungen für das „Best Forex Partners Programme" in Asien und als „Best Forex Broker" in Europa für 2022 zu erhalten. Das zeigt deutlich, dass wir aufgrund unserer Expansion weltweite Anerkennung finden, indem wir unseren Kunden stets mit wettbewerbsfähigen Preisen, schneller Ausführung, marktführender Technologie und einem erstklassigen Kundenerlebnis zur Seite stehen. Wir freuen uns sehr über die fortwährende internationale Anerkennung, denn bei FP Markets sind wir stolz auf diese Attribute. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen sind der Beweis für die harte Arbeit unseres globalen Teams, um unseren Kunden immer die ultimative Handelserfahrung zu bieten."

FP Markets bietet über 10.000 Handelsinstrumente an und ermöglicht Händlern Zugang zu CFDs über Devisen , Indizes , Rohstoffe , Aktien , und Kryptowährungen . Damit ist es eines der größten Angebote in der Branche und bietet 8 Plattformen, darunter MT4, MT5 und Iress. In den letzten 17 Jahren hat FP Markets die Erfahrung gemacht, dass die Kombination aus gleichbleibend engen Spreads und schneller Ausführungen, in Verbindung mit hochmodernen Plattformen, einem umfangreichen Produktangebot und erstklassigem Kundensupport die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, seriöse Händler für sich zu gewinnen. Seit dem Gründungsjahr 2005 setzt der beste australische Devisenhändler auch im Jahr 2020 sein Produktangebot permanent fort und bietet Händlern die Möglichkeit, unter den besten Handelsbedingungen der Branche Geschäfte zu tätigen.

