FP Markets consigue un triplete de premios en los Global Forex Awards 2022

SIDNEY, 24 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido galardonado con el premio "Best Global Value Broker 2022" por un cuarto año consecutivo sin precedentes. FP Markets obtuvo otros dos premios por el "Best Forex Partners Programme" en Asia 2022 y el "Best Forex Broker" en Europa 2022.

Los Global Forex Awards 2022 celebró su quinta ceremonia el jueves 22 de septiembre de 2022, en el glamuroso puerto deportivo de Limassol (Chipre). La ceremonia reunió a una amplia gama de empresas globales que ofrecen tecnología de vanguardia, herramientas completas de investigación de mercado, programas educativos superiores y un servicio al cliente de primera clase.

El director de FP Markets para Europa, Oriente Medio y África, Craig Allison, dijo: "Nos sentimos honrados de haber sido galardonados con el premio "Best Global Value Broker" por cuarto año consecutivo, una hazaña sin precedentes que subraya nuestro compromiso constante e inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de trading. Además, estamos encantados de recibir los premios "Best Forex Partners Programme" en Asia y "Best Forex Broker" en Europa para 2022 por primera vez, lo que demuestra claramente que, a medida que nos expandimos globalmente, estamos siendo reconocidos a nivel mundial por ofrecer constantemente a nuestros clientes precios competitivos, una ejecución rápida, una tecnología líder en el mercado y una experiencia de cliente de primera clase. Apreciamos enormemente el continuo reconocimiento internacional ya que en FP Markets nos enorgullecemos de estos atributos y estos prestigiosos premios son testimonio del duro trabajo de nuestro equipo global para ofrecer siempre a nuestros clientes la mejor experiencia de trading."

FP Markets ofrece más de 10.000 instrumentos de negociación, ofreciendo a los operadores acceso a CFDs en Forex , Indices , Materias Primas , Acciones , y Criptomonedas , convirtiéndose en una de las mayores ofertas de la industria con ocho plataformas, incluyendo MT4, MT5 e Iress. A lo largo de los últimos 17 años, FP Markets ha aprendido que la combinación de diferenciales siempre ajustados y ejecuciones rápidas, junto con plataformas de vanguardia, una amplia gama de productos y un servicio de atención al cliente de primera clase son los ingredientes clave que dan a los operadores serios la confianza para operar. Desde el año de su creación en 2005, Australia's Best Forex Broker 2020 continúa ampliando su oferta de productos, dando a los operadores la posibilidad de operar bajo algunas de las mejores condiciones de negociación en la industria.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un broker global de Forex regulado por Australia con más de 17 años de experiencia en la industria.

FP Markets ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos disponibles desde 0,0 pips y un apalancamiento de hasta 500:1 en su Pro Account.

Descargue la aplicación móvil de FP Markets y opere en marcha a través de varias potentes plataformas online como MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , e Iress .

, , , e . El excelente servicio multilingüe 24/7 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends como sede de algunos de los clientes más satisfechos del sector, habiendo recibido el "Premio a la mayor satisfacción general de los clientes", cinco años consecutivos de Investment Trends.

FP Markets ha sido premiado como 'Global Forex Value Broker' durante cuatro años consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022) en los Global Forex Awards.

FP Markets ha sido galardonada con el premio "Best Forex Trading Experience in the EU" en los Global Forex Awards 2021.

FP Markets ha sido galardonada con el premio "Best Trade Execution" en los Ultimate Fintech Awards 2022.

· Para conocer todos los detalles de nuestra amplia oferta, visite https://www.fpmarkets.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906408/FP_Markets_Global_Forex_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg

