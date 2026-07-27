Fractus et Geotab règlent leur litige en matière de brevets aux États-Unis

De nouveaux accords renforcent le rôle de Fractus au sein de l'écosystème des technologies de l'Internet des objets (IoT)

BARCELONE, Espagne, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, pionnière dans le domaine des technologies d'antennes et de la concession de licences de brevets, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord à l'amiable avec Geotab, mettant ainsi fin au litige pour contrefaçon de brevet intenté devant le tribunal fédéral de district des États-Unis pour le district oriental du Texas. Les termes de l'accord sont confidentiels.

Cet accord marque une étape importante pour Fractus sur le marché des flottes connectées et des transports. Cela met fin au litige avec Geotab et confirme la pertinence de la technologie d'antenne brevetée de Fractus dans les applications de l'Internet des objets (IoT), où la fiabilité des performances sans fil est essentielle.

Fractus se félicite également de l'élargissement de la liste de ses titulaires de licence IoT, qui renforce encore davantage la position de Fractus au sein de l'écosystème de l'IoT et témoigne de la valeur croissante de sa technologie dans les domaines de la gestion de flottes, de la traçabilité des marchandises et de la surveillance des actifs mobiles.

La télématique des flottes et le suivi des marchandises connaissent un essor rapide, les entreprises de transport et de logistique cherchant à améliorer la visibilité, la sécurité, la conformité et l'efficacité. Selon Berg Insight, le nombre de systèmes de gestion de flottes actuellement utilisés en Amérique du Nord devrait passer de 19,2 millions d'unités à la fin 2024 à 33,2 millions d'unités d'ici 2029. Berg Insight prévoit également que le parc mondial de dispositifs de suivi destinés aux remorques, aux conteneurs et à d'autres unités de transport de marchandises passera de 13,8 millions d'unités en 2024 à 26,9 millions d'unités d'ici 2029.

Sur ces marchés, les performances d'une antenne ne se résument pas à une simple spécification technique. Les appareils connectés doivent communiquer à travers différents réseaux, bandes de fréquences, pays et dans des conditions d'exploitation difficiles, souvent au sein de systèmes installés sur des véhicules ou d'autres équipements mobiles et présentant des contraintes d'espace. Les innovations brevetées de Fractus en matière d'antennes contribuent à offrir la connectivité multibande compacte et hautement performante dont ces appareils IoT ont besoin.

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à cet accord avec Geotab et de voir la technologie de Fractus bénéficier d'une reconnaissance accrue sur le marché de l'IoT », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « La gestion de flotte, la surveillance des remorques et le suivi des actifs sont des exemples évidents de la manière dont la connectivité sans fil transforme le secteur des transports. Ces accords récents constituent une reconnaissance importante de notre capacité d'innovation et nous encouragent à continuer à nouer des relations constructives en matière de licences avec des entreprises qui accordent de l'importance à une technologie de pointe et à la propriété intellectuelle ».

À propos de Fractus

Fractus est pionnière dans l'application de la géométrie et des mathématiques avancées à la conception d'antennes. Les innovations brevetées de l'entreprise permettent de développer des antennes compactes, hautement performantes et multibandes, utilisées dans les smartphones, les appareils IoT, les infrastructures réseau, ainsi que dans les applications de santé connectée et de transport. Fractus détient un portefeuille couvrant plus de 40 inventions et concède des licences d'exploitation de sa technologie à des entreprises de premier plan sur l'ensemble de l'écosystème du sans-fil.

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