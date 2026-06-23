FranklinWH prévoit d'entrer sur le marché européen avec un système de stockage d'énergie résidentiel conçu pour les logements européens

Le lancement prévu en 2027 s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre de plus de 25 programmes de centrales électriques virtuelles menés par des fournisseurs d'énergie aux États-Unis

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- FranklinWH Energy Storage Inc. annonce aujourd'hui son intention d'entrer sur le marché européen du stockage d'énergie résidentiel en 2027, à l'occasion de la présentation de son système cette semaine à l'Intersolar Europe 2026, alors que les fournisseurs d'électricité et les particuliers font face à la hausse des coûts de l'électricité et à une demande croissante de flexibilité du réseau.

L'électrification des transports et du chauffage domestique, associée à l'adoption croissante des énergies renouvelables, accélère la demande en solutions de stockage résidentielles dans toute l'Europe. Les services publics développent leurs programmes de ressources énergétiques décentralisées afin de gérer les pics de demande et d'améliorer la fiabilité du réseau. Les propriétaires cherchent à réduire leurs dépenses énergétiques, à disposer d'une alimentation électrique de secours et à mieux contrôler leur consommation d'électricité.

Le système FranklinWH intègre le stockage par batterie, l'énergie solaire, la recharge des véhicules électriques et la gestion de l'énergie au sein d'une plateforme résidentielle unique. Sa capacité varie de 15 à 225 kilowattheures par contrôleur intelligent aGate et permet l'alimentation de secours, l'autoconsommation d'énergie solaire et la gestion des coûts énergétiques. Le système repose sur une technologie à base de phosphate de fer lithié et sur une architecture tout-en-un qui simplifie son installation. Un logiciel de gestion énergétique adapte les opérations de charge et de décharge en fonction de la consommation du foyer, du prix de l'électricité et des conditions météorologiques.

FranklinWH fait son entrée sur le marché européen fort d'une expérience acquise dans le cadre de plus de 25 programmes de centrales électriques virtuelles et de réponse à la demande menés par des fournisseurs d'énergie aux États-Unis, où les clients sont rémunérés lorsque leurs batteries restituent l'énergie stockée au réseau en cas de besoin.

L'entreprise dispose d'un réseau mondial de plus de 4 000 partenaires d'installation agréés, spécialisés dans le déploiement de solutions de stockage résidentielles, la formation et le service client. FranklinWH a déclaré que ce réseau soutiendra son entrée sur le marché européen.

« Les propriétaires européens souhaitent réduire leurs factures d'énergie, tandis que les fournisseurs d'énergie recherchent des ressources flexibles sur lesquelles ils peuvent compter », déclare Vincent Ambrose, directeur commercial de FranklinWH. « Ce ne sont pas des défis distincts, mais une seule et même opportunité vue des deux côtés du compteur. Nos systèmes sont déjà opérationnels dans des centrales électriques virtuelles dans tous les États-Unis, et nous avons conçu cette plateforme en nous appuyant sur l'expérience acquise. FranklinWH a été conçu autour d'une idée simple : les propriétaires devraient pouvoir produire, stocker, gérer et utiliser l'énergie via une plateforme unique et intégrée, plutôt que par le biais d'un ensemble d'appareils disparates. »

FranklinWH rencontre des fournisseurs d'énergie, des distributeurs, des installateurs et des agrégateurs d'énergie lors de l'Intersolar Europe, dans le cadre de la mise en place de son réseau de partenaires européens en vue de son lancement sur le marché en 2027. Les partenariats de distribution, la disponibilité sur le marché et les informations complémentaires sur les produits seront annoncés avant l'entrée de l'entreprise sur le marché européen.

FranklinWH sera présent au hall C3, stand 130, lors de l'Intersolar Europe 2026, qui se tiendra du 23 au 25 juin à la Messe München, à Munich.

À propos de FranklinWH

FranklinWH Energy Storage est le fabricant du système FranklinWH, une solution de nouvelle génération dédiée à la gestion et au stockage de l'énergie domestique. Basée dans la région de la baie de San Francisco, l'équipe de FranklinWH possède plusieurs décennies d'expérience dans la conception, la fabrication, la vente et l'installation de systèmes énergétiques. La société est référencée dans le système AVL auprès de plusieurs établissements financiers et continue de donner aux propriétaires les moyens d'accéder à une véritable autonomie énergétique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur franklinwh.com.

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