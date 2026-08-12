Fraude con la tarjeta de Medicare: el fraude en Medicare del mes de agosto

ALBANY, NY, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El New York StateWide Senior Action Council (StateWide), una organización sin ánimo de lucro con 54 años de trayectoria dedicada a atender las necesidades y velar por el bienestar de los más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, ha anunciado hoy su Fraude en Medicare del mes de agosto: fraude con la tarjeta de Medicare.

La iniciativa Fraud of the Month (Fraude del mes) de StateWide forma parte del programa Senior Medicare Patrol (SMP), el recurso de referencia para que las personas mayores y los cuidadores del estado de Nueva York puedan detectar, prevenir y denunciar el fraude, los errores y los abusos en el ámbito sanitario. StateWide es el concesionario/administrador de este programa federal en Nueva York.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, explica: "Los estafadores están utilizando diversas tácticas para ganarse su confianza y robarle su número de Medicare".

Entre las estafas relacionadas con la tarjeta de Medicare se incluyen:

¡LAS PERSONAS MAYORES PUEDEN OPTAR POR UNA TARJETA DE PLÁSTICO DE MEDICARE! REALIDAD: Medicare no está llamando a los beneficiarios para ofrecerles nuevas tarjetas de plástico de Medicare.

¡LAS TARJETAS DE MEDICARE ESTÁN A PUNTO DE CADUCAR! REALIDAD: Las tarjetas de Medicare NUNCA caducan.

¡LOS BENEFICIARIOS DE MEDICARE CALIFICAN PARA RECIBIR ALIMENTOS GRATIS! REALIDAD: Tenga cuidado con las ofertas de prestaciones gratuitas a cambio de su número de Medicare; lo más probable es que se trate de una estafa.

¡ACTÚE YA PARA CONSEGUIR UNA NUEVA TARJETA DE MEDICARE! REALIDAD: Medicare no recurre a la presión ni establece plazos para motivar a los beneficiarios.



Los estafadores están utilizando diversas tácticas para obtener los datos de Medicare de las personas mayores. Los estafadores pueden ofrecer material médico gratuito, prestaciones adicionales de Medicare o una nueva tarjeta de Medicare para ganarse la confianza de las personas y robarles los números de Medicare.

"Si una oferta relacionada con Medicare parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Es importante comprobar toda la información antes de responder a estas ofertas", concluyó Álvarez.

Las personas mayores que sospechen que han sido víctimas de un fraude deben ponerse en contacto con la New York State Senior Medicare Patrol (SMP) llamando al 800-333-4374 o visitando www.nysenior.org . StateWide cuenta con asesores cualificados para ayudar a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude en este programa.

StateWide también ofrece información y charlas formativas, así como asistencia sobre cualquier duda relacionada con Medicare, comparativas de planes, apelaciones, cuestiones de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores del estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de 60,000 millones de dólares al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, StateWide anunció en 2022 su programa Fraud of the Month, con el fin de poner de relieve estas estafas que se cometen contra las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.