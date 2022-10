„From Source to Sold" - meist verkauftes Buch auf Amazon im Bereich Unternehmensführung

Das von den internationalen Bestseller-Autoren Radu Palamariu und Knut Alicke (Amazon – Unternehmensführung) verfasste Buch „From Source to Sold" kombiniert aufschlussreiche Einsichten von 26 weltweit führenden Führungskräften, CEOs und Vordenkern im Bereich Supply Chain Management.

SINGAPUR, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Nur eine Woche nach dem weltweiten Start steht das Buch „From Source to Sold" (Grammar Factory Publishing, 4. Oktober 2022) auf Platz 1 bei Amazon in mehreren Kategorien und Ländern.

Das Buch leistet einen neuen Beitrag in den Bereichen Supply Chain Management und Logistik. Es vereint Hintergründe, Einblicke und Meinungen von 26 der weltweit führenden Verantwortlichen für Supply Chain und Fachexperten. Das Buch ist als Hardcover und eBook bei führenden Online-Buchhändlern wie Amazon, Barnes & Noble, Book Depository, Kobo und in unabhängigen Buchhandlungen über Indie Bound erhältlich.

Was macht eine gute Führungskraft in Supply Chain aus? Was können wir von den besten Führungskräften im Bereich Supply Chain in verschiedenen Branchen lernen? Wie kann man von einer Position in Supply Chain die Vorstandsetage erreichen? In „From Source to Sold" liefern die angesehenen Branchenkenner Radu Palamariu (Alcott Global) und Knut Alicke (McKinsey & Company) anhand von Interviews mit mehr als zwei Dutzend erfahrenen Führungskräften aus Supply Chain faszinierende Antworten auf diese und viele andere wichtige Fragen.

Das Buch enthält Erfahrungsberichte und aufschlussreiche Erkenntnisse von Supply-Chain-Experten, Vordenkern und Innovatoren der Branche, die Unternehmen – von großen multinationalen Konzernen bis hin zu innovativen Start-ups – an die Spitzenposition in ihrer Branche führen. Die Leser erfahren von bemerkenswerten beruflichen Werdegängen und lernen die Geschäftsstrategien und spezifischen Techniken, die die besten Führungskräfte in Supply Chain von heute eingesetzt haben, um ihre Unternehmen erfolgreich zu machen und – in einigen Fällen – in die Führungsetage aufzusteigen.

Das Ergebnis ist ein unschätzbares Sammelwerk von Erkenntnissen zu Führungsfragen und fachspezifischem Wissen und ein Kompass für die Führung von Unternehmen in unserer immer turbulenter werdenden Zeit. Egal, ob Sie gerade erst in Supply Chain Management einsteigen oder bereits ein erfahrener Experte auf diesem Gebiet sind, From Source to Sold vermittelt den Lesern die internationale Perspektive und das Führungsverständnis, das sie brauchen, um ihre berufliche Laufbahn in ganz neue Bahnen zu lenken.

Anlässlich der Veröffentlichung absolviert Radu Palamariu eine Lesereise durch Europa, die letzte Woche in London, Amsterdam und Kopenhagen begonnen hat und in den folgenden Städten fortgesetzt wird:

Berlin – 10. Oktober

Genf – 11. Oktober

München – 12. bis 13. Oktober

Außerdem werden sowohl Radu Palamariu als auch Knut Alicke am 14. Oktober in Kitzbühel, Österreich, sein.

Die Lancierung wird zudem durch eine PR-Kampagne und Außenwerbung in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten unterstützt.

MARKTFÜHRERSCHAFT IN DER LIEFERKETTE

Aus den Gesprächen der Autoren mit den Experten in „From Source to Sold" geht hervor, dass es nicht den „einen Weg" zum Erfolg in Supply Chain gibt. Die Mitwirkenden haben ganz unterschiedliche persönliche und berufliche Hintergründe. Sie führen Supply Chains durch unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen kulturellen und geografischen Kontexten. Dennoch gibt es einige große Themen, die sich durch alle Erfahrungsberichte ziehen und die wichtige Einblicke in die Anforderungen an eine erfolgreiche Führungskraft in Supply Chain bieten. Und diese Themen wurden in dem von den Autoren so genannten CHAIN-Modell für Supply Chain Leadership, kurz Chain (C-H-A-I-N), was für Collaborative, Holistic, Adaptable, Influential, Narrative (dt. kollaborativ, ganzheitlich, anpassungfähig, einflussreich, erzählend) steht, übersichtlich zusammengefasst.

Als Bonus finden die Leser von „From Source to Sold" einen QR-Code im Buch, der Zugang zu exklusiven Bonusinhalten gewährt, die sie mit ihren Teams nutzen können, um das CHAIN-Modell und die im Buch behandelten Konzepte und Erkenntnisse weiter zu vertiefen.

Um sich weiter über das Buch zu informieren, laden die Autoren Sie ein, der Website des Bucheshttps://sourcetosold.com/ zu folgen oder sie direkt unter [email protected] und [email protected] zu kontaktieren.

INFORMATIONEN ZU DEN DIE AUTOREN

RADU PALAMARIU ist der Geschäftsführer von Alcott Global, dem weltweit führenden Unternehmen für die Suche nach Führungskräften mit Schwerpunkt auf Betrieb und Lieferkette. Er arbeitet auf Führungsebene mit Fortune-500-Unternehmen und lokalen Großkonzernen in den Bereichen Fertigung, Logistik, Transport, Supply Chain Management und E-Commerce zusammen.

KNUT ALICKE ist Partner bei McKinsey & Company, Mitglied des Global Supply Chain Leadership Teams und Gastprofessor für das Fachgebiet Supply Chain an der Universität zu Köln. Er berät Kunden zu einer Vielzahl von Themen rund um die Supply Chain, beispielsweise zu digitalen Supply Chain, Risiken und Widerstandsfähigkeit, fortschrittlicher Analytik und Transformationen der Supply Chain.

MITWIRKENDE

Yossi Sheffi, Leiter, MIT Center for Transportation & Logistics

Ivanka Janssen, Chief Supply Chain Officer/EVP, Philips

Ernest Nicolas, Chief Supply Chain Officer, HP Inc.

Sandra MacQuillan, EVP und CSCO, Mondelēz International

Jim Rowan, CEO und Präsident von Volvo Cars

Tan Chong Meng, Group Chief Executive Officer, PSA International (PSA)

Thomas Netzer, Global COO, Wayfair

Lynn Torrel, Chief Procurement and Supply Chain Officer, Flex

Pier Luigi Sigismondi, Präsident (Worldwide Food & Beverage Group), Dole Sunshine Company

Sami Naffakh, Chief Supply Officer, Reckitt

Tommy Rahbek Nielsen, Executive Vicepresident und COO, Vestas

Essa Al-Saleh, CEO und Vorstandsmitglied von Volta Trucks

Deepak Garg, CEO und Gründer von RIVIGO

Ken Allen, Vorstandsmitglied von DP DHL

Vikram Agarwal, Chief Operations Officer, Danone

Beatrix Praeceptor, Chief Procurement Officer, Mondi Group

Michael Corbo, Chief Supply Chain Officer, Colgate-Palmolive

Andres Krinninger, Präsident Industrial Trucks & Services EMEA, KION Group

Jay Lee, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender von Foxconn

Bonnie Fetch, VP und Head of Supply Chain and Manufacturing, Cummins Inc.

Achim Duennwald, Vorstandsmitglied, Berater, VC Investor

Dirk Holbach, CSCO Beauty/Laundry & Home Care, CSVP, MD, Henkel

Donna Warton, CVP Supply Chain and Sustainability, Microsoft

Sascha Menges, CEO, TTS Tooltechnic Systems Holding AG

Chouaib Rokbi, Executive Vice President – Digitale Transformation und IT, STMicroelectronics

Claudio Strobl, Senior Vice President Operations, Cargotec

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916005/Best_Seller_Promo.jpg

SOURCE Alcott Global