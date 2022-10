El libro From Source to Sold número 1 de los más vendidos en Amazon en materia de liderazgo empresarial

Con la coautoría de los autores de best-sellers internacionales Radu Palamariu y Knut Alicke (Amazon - Business Leadership), "From Source to Sold" reúne historias perspicaces de 26 de los principales ejecutivos de la cadena de suministro del mundo, consejeros delegados y líderes de opinión.

SINGAPUR, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- A sólo una semana del lanzamiento mundial, el libro "From Source to Sold" (Grammar Factory Publishing, 4 de octubre de 2022), ocupa el puesto número 1 en Amazon en múltiples categorías y países.

Este libro aporta una nueva y significativa contribución al conjunto de conocimientos existentes sobre la cadena de suministro y la logística. El título reúne historias, ideas y opiniones de 26 de los principales ejecutivos de la cadena de suministro del mundo y expertos en la materia, y está disponible en formato de tapa dura y de libro electrónico en los principales minoristas de libros en línea, como Amazon, Barnes & Noble, Book Depository, Kobo, y en librerías independientes a través de Indie Bound, siendo Carturesti en Rumanía el primero en ofrecerlo en toda su red.

¿Qué hace a un gran líder de la cadena de suministro? ¿Qué lecciones podemos aprender de los mejores líderes de la cadena de suministro en diversos sectores? ¿Cómo se puede llegar a la silla de consejero delegado o a la mesa de juntas desde un puesto en la cadena de suministro? En "From Source to Sold", los respetados conectores de la industria Radu Palamariu (Alcott Global) y Knut Alicke (McKinsey & Company) descubren fascinantes respuestas a estas importantes preguntas y a muchas más a través de entrevistas con más de dos docenas de veteranos líderes de la cadena de suministro.

El libro incluye relatos de primera mano y lecciones perspicaces de expertos en la cadena de suministro, líderes de opinión y disruptores del sector que dirigen empresas que van desde grandes multinacionales a innovadoras empresas de nueva creación en la vanguardia de sus sectores. Los lectores escuchan sobre las extraordinarias trayectorias profesionales y descubren las estrategias empresariales inteligentes y las técnicas específicas que los mejores líderes de la cadena de suministro de hoy en día han utilizado para hacer grandes sus organizaciones y, en algunos casos, ascender ellos mismos a la dirección.

El resultado es un compendio inestimable de sabiduría de liderazgo y conocimientos específicos del campo, y una brújula para guiar a las empresas en nuestros tiempos cada vez más perturbadores. Tanto si se acaba de iniciar en la cadena de suministro como si ya es un experto en la materia, From Source to Sold equipa a los lectores con la perspectiva global y la mentalidad de liderazgo necesarias para llevar su carrera a nuevas cotas.

Con motivo de su lanzamiento, Radu Palamariu está llevando a cabo una gira europea del libro que incluyó Londres, Ámsterdam y Copenhague la semana pasada y que continuará con los siguientes lugares:

Berlín –10 de octubre

Ginebra – 11 de octubre

Munich – 12 – 13 de octubre

Además, tanto Radu Palamariu como Knut Alicke estarán en Kitzbuhel (Austria) el 14 de octubre.

El lanzamiento también está respaldado por una campaña de relaciones públicas y publicidad exterior en Asia, Europa y Estados Unidos.

EL MODELO DE LIDERAZGO CHAIN

De las conversaciones mantenidas por los autores con los expertos que colaboran en "From Source to Sold", se desprende que no existe un "único camino" hacia el éxito en la cadena de suministro. Estos colaboradores tienen una trayectoria personal y profesional muy variada. Dirigen cadenas de suministro a través de experiencias variadas en diferentes contextos culturales y geográficos. Sin embargo, hay algunos temas pronunciados en cada una de sus historias de liderazgo, que ofrecen una visión importante de lo que se necesita para ser un líder exitoso de la cadena de suministro. Y estos temas se han resumido claramente en lo que los autores llaman el Modelo CHAIN para el Liderazgo de la Cadena de Suministro, o Chain (C-H-A-I-N) que significa: Colaborativo, Holístico, Adaptable, Influyente, Narrativo.

Además, los lectores de "From Source to Sold" descubrirán un código QR en el libro que les dará acceso a contenidos adicionales exclusivos que podrán utilizar con sus equipos para profundizar el modelo CHAIN y los conceptos e ideas tratados en el libro.

Para seguir el viaje del libro, los autores le invitan a seguir la página del libro https://sourcetosold.com/ o a escribirles directamente a [email protected] y [email protected] .

ACERCA DE LOS AUTORES

RADU PALAMARIU es el director general de Alcott Global, la principal empresa de búsqueda de ejecutivos a nivel mundial centrada en las operaciones y la cadena de suministro. Trabaja en asignaciones de nivel C con empresas de la lista Fortune 500 y conglomerados locales en fabricación, logística, transporte, gestión de la cadena de suministro y comercio electrónico.

KNUT ALICKE es socio de McKinsey & Company, forma parte del equipo de liderazgo de la cadena de suministro global y es profesor visitante de cadena de suministro en la Universidad de Colonia. Asesora a los clientes en una variedad de temas en torno a la cadena de suministro, incluidas las cadenas de suministro digitales, el riesgo y la resiliencia, la analítica avanzada y las transformaciones de la cadena de suministro.

COLABORADORES DESTACADOS

Yossi Sheffi, Director, MIT Center for Transportation & Logistics

Ivanka Janssen, Responsable cadena de suministro/EVP, Philips

Ernest Nicolas, Responsable cadena de suministro, HP Inc.

Sandra MacQuillan, Vicepresidente ejecutivo y CSCO, Mondelēz International

Jim Rowan, Consejero delegado y Presidente, Volvo Cars

Tan Chong Meng, Consejero delegado del grupo, PSA International (PSA)

Thomas Netzer, Director de operaciones global, Wayfair

Lynn Torrel, Directora de compras y cadena de suministro, Flex

Pier Luigi Sigismondi, Presidente (Worldwide Food & Beverage Group), Dole Sunshine Company

Sami Naffakh, Responsable cadena de suministro, Reckitt

Tommy Rahbek Nielsen, Vicepresidente ejecutivo y responsable de operaciones, Vestas

Essa Al-Saleh, Consejero delegado y miembro de la Junta, Volta Trucks

Deepak Garg, Consejero delegado y fundador, RIVIGO

Ken Allen, Miembrp de la Junta, DP DHL

Vikram Agarwal, Responsable de Operaciones, Danone

Beatrix Praeceptor, Directora de compras, Mondi Group

Michael Corbo, Responsable cadena de suministro, Colgate-Palmolive

Andres Krinninger, Presidente Industrial Trucks & Services EMEA, KION Group

Jay Lee, Ex-vicepresidente de Foxconn

Bonnie Fetch, Vicepresidente y Responsable de la cadena de suministro y fabricación, Cummins Inc.

Achim Duennwald, Miembro de la Junta, Asesor, VC Investor

Dirk Holbach, CSCO Beauty/Laundry & Home Care, CSVP, MD, Henkel

Donna Warton, Vicepresidente Cadena de suministro y Sostenibilidad, Microsoft

Sascha Menges, Consejero delegado, TTS Tooltechnic Systems Holding AG

Chouaib Rokbi, Vicepresidente ejecutivo – Digital Transformation and IT, STMicroelectronics

Claudio Strobl, Vicepresidente de operaciones, Cargotec

