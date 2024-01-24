富途海外獨立品牌 moomoo 深耕北美市場，於加拿大上線RRSP和TFSA 註冊帳戶交易

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24 Jan, 2024, 08:00 ET

多倫多, 2024年1月24日 /美通社/ -- 富途海外獨立品牌moomoo 持續推進業務全球化，深耕北美市場。作爲持續於北美市場推動業務本地化的舉措之一，moomoo 宣佈 1 月於加拿大上線註冊賬戶RRSP（註冊退休儲蓄計劃）和 TFSA（免稅儲蓄賬戶），為加拿大投資者帶來更為豐富的交易賬戶選擇，助用戶享有更多減稅選擇，掌握投資機遇。有關業務上線後，加拿大用戶可於moomoo 上透過包括融資融券帳戶(margin account)、RRSP、TFSA 在內的不同賬戶類型進行交易。

moomoo 於 2018 年成立於美國加州硅谷，旨在為投資者提供專業交易服務、全面行情數據，以及協助其實現投資目標的指導服務。近年来，北美一直是 moomoo 加速全球化拓展的重要業務版圖之一。加拿大是繼美國市場后，moomoo 進入的第二個北美市場。去年 9 月於加拿大市場正式展業後，moomoo 便開始支持美股交易，一個月内加股交易隨即上線。進入加拿大市場 3 個月以來，moomoo 受到當地用戶的歡迎，成為加拿大 Google Play 商店下載次數最多的十大財務類安卓應用程序*。

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富途控股國際化戰略負責人曾煜超表示：「moomoo 自進入加拿大市場以來，憑借應用程序的強大功能和優質交易服務贏得了加拿大用戶的信任。過去數月，我們看到了加拿大用戶於 moomoo 上開設註冊賬戶的需求。moomoo 作為致力滿足本地投資者需求的全球投資和交易平台，註冊帳戶的上線是我們於本地市場邁出的重要一步。我非常高興地宣布，加拿大投資者可於moomoo 上透過 RRSP 和 TFSA 註冊賬戶交易。」

RRSP、TFSA 為加拿大投資高需賬戶類型

在加拿大，註冊帳戶RRSP、TFSA 是高普及度的投資管理賬戶，需求亦不斷增長。據加拿大統計局數據顯示*，2009 年，超過一半（52.3%）的加拿大家庭選用了至少一類（RESP,RRSP 或 TFSA）註冊賬戶。近年來加拿大參與註冊賬戶人數的比例更逐年攀升，2020 年這一比例達到近 60%的高位。

傳統銀行的註冊賬戶通常對客戶的投資選擇有較多限制。通常僅有持大額資產的客戶方可獨立進行獨立投資決策，而資產較少但希望掌控自身投資的客戶需求常常被忽視。正是因應這一需求，Moomoo 上線了RRSP/TFSA 註冊賬戶，允許賬戶持有人自主掌控投資選擇，管理投資組合，更好地把握加拿大和美國市場的投資機遇。目前僅加拿大moomoo 用戶可開設RRSP/TFSA 註冊賬戶。

目前加拿大投資者於moomoo 開設註冊賬戶，無任何入金門檻且豁免賬戶管理費。即日起至 2024 年 2 月 29 日，用戶開設 RRSP/TFSA 賬戶後，存入 100 加幣即可獲得50 加幣加幣獎勵，入金最高可獲得 1,550 加幣的現金獎勵。

值得信賴的全球投資交易平台

目前moomoo 受加拿大投資業監管組織 (CIRO)規管，且是加拿大投資者保護基金(CIPF)的成員，安全性受到認可，是一眾投資者值得信賴的投資夥伴。

自成立以來，moomoo 致力打磨產品，為全球投資者帶來科技賦能的投資之旅。面向加拿大投資者，moomoo 支持 8:00 - 17:00 ET 更長的加股交易時間。同時，moomoo 還為投資者免費提供豐富的交易輔助工具，包括超過 100 種技術指標和逾 45 種種劃線工具、來自 4000 多名華爾街分析師的分析評級，以及來自彭博社、道瓊斯等優質可靠來源的全天候財經新聞。

此外，moomoo 為平台使用註冊帳戶的投資者贈送美股和加股實時行情，助加拿大投資者在獲取更多市場資訊的基礎上，更好地進行投資決策。

moomoo 加速國際業務進程，深入推進市場本地化策略

「成為有顯著影響力的全球金融服務平台」是富途長期以來的願景。作為香港最大零售券商，富途於 2018 年於美國成立其海外獨立品牌moomoo，隨後moomoo 先後登陸新加坡、澳洲、日本、馬來西亞和加拿大市場。目前，富途及 moomoo 已為全球200 多個國家和地區超過 2100 萬的用戶提供服務。

隨著moomoo 的國際化版圖不斷擴大，moomoo 也更為深入地推進本地化運營方式。以由moomoo 帶來的Moo 社區為例，為加拿大投資者搭建了與全球投資者交流的平台，填補了本地市場在這一領域的空白。此外，moomoo 還免費提供 3000 多門不同語言的投資課程，令用戶可根據自身需求定製學習計劃，更好地追蹤學習進度和學習效果。在加拿大、日本、馬來西亞等多個海外市場，moomoo 均提供了優質的本地化投教内容，也獲得了當地用戶的積極反饋。

*來源：根據data.ai 的數據，2023 年 12 月，moomoo 成為Google Play 下載量最高的財務類安卓應用程序，在加拿大蘋果應用程序商店的iOS 排名也大幅上升。
*来源：加拿大家庭向三個註冊儲蓄賬戶繳款的最新趨勢：
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2023008-eng.htm

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