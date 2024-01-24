富途海外独立品牌 moomoo 深耕北美市场，于加拿大上线RRSP和TFSA 注册帐户交易

多伦多, 2024年1月24日 /美通社/ -- 富途海外独立品牌moomoo 持续推进业务全球化，深耕北美市场。作为持续于北美市场推动业务本地化的举措之一，moomoo 宣布 1 月于加拿大上线注册账户RRSP（注册退休储蓄计划）和 TFSA（免税储蓄账户），为加拿大投资者带来更为丰富的交易账户选择，助用户享有更多减税选择，掌握投资机遇。有关业务上线后，加拿大用户可于moomoo 上透过包括融资融券帐户(margin account)、RRSP、TFSA 在内的不同账户类型进行交易。

moomoo 于 2018 年成立于美国加州硅谷，旨在为投资者提供专业交易服务、全面行情数据，以及协助其实现投资目标的指导服务。近年来，北美一直是 moomoo 加速全球化拓展的重要业务版图之一。加拿大是继美国市场后，moomoo 进入的第二个北美市场。去年 9 月于加拿大市场正式展业后，moomoo 便开始支持美股交易，一个月内加股交易随即上线。进入加拿大市场 3 个月以来，moomoo 受到当地用户的欢迎，成为加拿大 Google Play 商店下载次数最多的十大财务类安卓应用程序*。

富途控股国际化战略负责人曾煜超表示：“moomoo 自进入加拿大市场以来，凭借应用程序的强大功能和优质交易服务赢得了加拿大用户的信任。过去数月，我们看到了加拿大用户于 moomoo 上开设注册账户的需求。moomoo 作为致力满足本地投资者需求的全球投资和交易平台，注册帐户的上线是我们于本地市场迈出的重要一步。我非常高兴地宣布，加拿大投资者可于moomoo 上透过 RRSP 和 TFSA 注册账户交易。”

RRSP、TFSA 为加拿大投资高需账户类型

在加拿大，注册帐户RRSP、TFSA 是高普及度的投资管理账户，需求亦不断增长。据加拿大统计局数据显示*，2009 年，超过一半（52.3%）的加拿大家庭选用了至少一类（RESP,RRSP 或 TFSA）注册账户。近年来加拿大参与注册账户人数的比例更逐年攀升，2020 年这一比例达到近 60%的高位。

传统银行的注册账户通常对客户的投资选择有较多限制。通常仅有持大额资产的客户方可独立进行独立投资决策，而资产较少但希望掌控自身投资的客户需求常常被忽视。正是因应这一需求，Moomoo 上线了RRSP/TFSA 注册账户，允许账户持有人自主掌控投资选择，管理投资组合，更好地把握加拿大和美国市场的投资机遇。目前仅加拿大moomoo 用户可开设RRSP/TFSA 注册账户。

目前加拿大投资者于moomoo 开设注册账户，无任何入金门槛且豁免账户管理费。即日起至 2024 年 2 月 29 日，用户开设 RRSP/TFSA 账户后，存入 100 加币即可获得50 加币加币奖励，入金最高可获得 1,550 加币的现金奖励。

值得信赖的全球投资交易平台

目前moomoo 受加拿大投资业监管组织 (CIRO)规管，且是加拿大投资者保护基金(CIPF)的成员，安全性受到认可，是一众投资者值得信赖的投资夥伴。

自成立以来，moomoo 致力打磨产品，为全球投资者带来科技赋能的投资之旅。面向加拿大投资者，moomoo 支持 8:00 - 17:00 ET 更长的加股交易时间。同时，moomoo 还为投资者免费提供丰富的交易辅助工具，包括超过 100 种技术指标和逾 45 种种划线工具、来自 4000 多名华尔街分析师的分析评级，以及来自彭博社、道琼斯等优质可靠来源的全天候财经新闻。

此外，moomoo 为平台使用注册帐户的投资者赠送美股和加股实时行情，助加拿大投资者在获取更多市场资讯的基础上，更好地进行投资决策。

moomoo 加速国际业务进程，深入推进市场本地化策略

“成为有显着影响力的全球金融服务平台”是富途长期以来的愿景。作为香港最大零售券商，富途于 2018 年于美国成立其海外独立品牌moomoo，随后moomoo 先后登陆新加坡、澳洲、日本、马来西亚和加拿大市场。目前，富途及 moomoo 已为全球200 多个国家和地区超过 2100 万的用户提供服务。

随着moomoo 的国际化版图不断扩大，moomoo 也更为深入地推进本地化运营方式。以由moomoo 带来的Moo 社区为例，为加拿大投资者搭建了与全球投资者交流的平台，填补了本地市场在这一领域的空白。此外，moomoo 还免费提供 3000 多门不同语言的投资课程，令用户可根据自身需求定制学习计划，更好地追踪学习进度和学习效果。在加拿大、日本、马来西亚等多个海外市场，moomoo 均提供了优质的本地化投教内容，也获得了当地用户的积极反馈。

*来源：根据data.ai 的数据，2023 年 12 月，moomoo 成为Google Play 下载量最高的财务类安卓应用程序，在加拿大苹果应用程序商店的iOS 排名也大幅上升。

*来源：加拿大家庭向三个注册储蓄账户缴款的最新趋势：

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2023008-eng.htm

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