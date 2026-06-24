GAC INPOW fait ses débuts à l'Intersolar Europe 2026 avec la première cellule au monde de stockage d'énergie semi-solide de 587 Ah produite en série

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- INPOW Battery, la filiale spécialisée dans le stockage d'énergie détenue en exclusivité par GAC Group, fait aujourd'hui ses débuts en Europe lors de l'Intersolar Europe 2026, où elle a dévoilé la première cellule au monde de stockage d'énergie semi-solide de 587 Ah produite en série, ainsi qu'un système de stockage d'énergie à l'échelle industrielle de 6,25 MWh à refroidissement liquide, conçu autour de cette nouvelle technologie.

INPOW

Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale d'INPOW et son entrée sur le marché européen du stockage d'énergie.

La nouvelle cellule semi-solide de 587 Ah allie les avantages de la technologie des batteries solides en matière de sécurité à l'évolutivité et à la rentabilité nécessaires à un déploiement commercial. Grâce à l'utilisation d'un système exclusif d'électrolyte composite à base d'oxyde et de polymère, la cellule réduit la teneur en électrolyte libre à moins de 0,01 %, ce qui permet d'améliorer considérablement les performances en matière de sécurité tout en préservant la viabilité de la production en série. Il s'agit de la cellule de stockage d'énergie semi-solide présentant la plus grande capacité au monde, dont le niveau de sécurité se rapproche de celui d'une batterie entièrement solide.

Pour démontrer son niveau de sécurité, la cellule a passé avec succès une série d'essais de mise à l'épreuve extrêmes, notamment une compression équivalente à dix fois la norme nationale, une découpe complète de la cellule, une exposition d'une heure à 200 °C et une exposition directe à des flammes dépassant les 1 000 °C, le tout sans provoquer d'incendie ni d'explosion.

S'appuyant sur la plateforme 587 Ah, INPOW a également présenté sa solution de stockage d'énergie à refroidissement liquide de 6,25 MWh, conçue pour l'intégration des énergies renouvelables à grande échelle, l'équilibrage du réseau et les applications de stockage d'énergie de longue durée. Le système intègre une protection de sécurité à trois niveaux, des diagnostics prédictifs basés sur l'IA et une plateforme de surveillance dans le cloud capable d'identifier les risques jusqu'à 20 jours à l'avance et d'émettre des alertes de surchauffe jusqu'à 24 heures avant une panne.

Dans le cadre de sa stratégie d'implantation en Europe, INPOW a annoncé son intention d'ouvrir un centre de vente et d'assistance technique en Europe en octobre 2026. Cette structure implantée en Europe assurera une assistance technique locale, un service après-vente, la fourniture de pièces de rechange et un accompagnement dans le développement de projets pour les clients européens.

« L'Europe est un marché stratégique pour le secteur mondial du stockage d'énergie et la première étape du parcours d'expansion internationale d'INPOW », déclare XU Junhai, directeur général d'INPOW Battery. « Nous nous engageons à offrir à nos partenaires européens des normes de sécurité conformes aux exigences du secteur automobile, une technologie de batterie de pointe et un accompagnement local à long terme. »

S'appuyant sur l'expertise de GAC Group en matière de construction automobile, INPOW allie une technologie de batteries de qualité automobile, une fabrication intelligente et des capacités de gestion intégrée de l'énergie afin de proposer des solutions de stockage d'énergie sûres, fiables et durables à l'échelle mondiale.

Venez rencontrer INPOW à l'Intersolar Europe 2026

Hall C3 | Stand C3.350

Messe München, Munich, Allemagne

Du 23 au 25 juin 2026