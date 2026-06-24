GAC INPOW lanza la primera celda de almacenamiento de energía semisólida de 587 Ah producida en masa

-GAC INPOW debuta en Intersolar Europe 2026 con la primera celda de almacenamiento de energía semisólida de 587 Ah producida en masa del mundo

MÚNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- INPOW Battery, la filial de almacenamiento de energía propiedad al 100% de GAC Group, hizo hoy su debut europeo en Intersolar Europe 2026, presentando la primera celda de almacenamiento de energía semisólida de 587 Ah producida en masa del mundo y un sistema de almacenamiento de energía a gran escala refrigerado por líquido de 6,25 MWh construido en torno a la nueva tecnología.

Este lanzamiento supone un hito importante en la estrategia de expansión global de INPOW y su entrada en el mercado europeo de almacenamiento de energía.

INPOW

La nueva celda semisólida de 587 Ah combina las ventajas de seguridad de la tecnología de baterías de estado sólido con la escalabilidad y la rentabilidad necesarias para su implementación comercial. Gracias a un sistema patentado de electrolito compuesto de óxido y polímero, la celda reduce el contenido de electrolito libre a menos del 0,01%, lo que supone una mejora significativa en el rendimiento de seguridad sin comprometer la viabilidad de la producción en masa. Se trata de la celda de almacenamiento de energía semisólida de mayor capacidad del mundo, con un perfil de seguridad similar al de una batería de estado sólido.

Para demostrar su seguridad, la celda ha superado con éxito una serie de pruebas de uso extremo, que incluyen compresión diez veces superior al estándar nacional, corte de la celda completa, exposición durante una hora a 200°C y exposición directa a llamas que superan los 1.000°C, todo ello sin que se produjera incendio ni explosión.

Basándose en la plataforma de 587 Ah, INPOW también presentó su solución de almacenamiento de energía refrigerada por líquido de 6,25 MWh, diseñada para la integración de energías renovables a gran escala, el equilibrio de la red y aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración. El sistema cuenta con protección de seguridad de triple capa, diagnósticos predictivos basados en IA y una plataforma de monitorización en la nube capaz de identificar riesgos potenciales con hasta 20 días de antelación y proporcionar alertas de sobrecalentamiento hasta 24 horas antes de un fallo.

Como parte de su estrategia de localización europea, INPOW anunció sus planes para establecer un centro de ventas y servicio técnico en Europa en octubre de 2026. Esta operación, con sede en Europa, proporcionará soporte técnico local, servicio posventa, suministro de repuestos y asistencia para el desarrollo de proyectos a los clientes europeos.

"Europa es un mercado estratégico para la industria global del almacenamiento de energía y la primera parada en la expansión internacional de INPOW", declaró Xu Junhai, director general de INPOW Battery. "Nos comprometemos a brindar a nuestros socios europeos estándares de seguridad propios del sector automotriz, tecnología de baterías avanzada y soporte local a largo plazo".

Respaldada por la experiencia de GAC Group en la fabricación de automóviles, INPOW combina tecnología de baterías para vehículos, fabricación inteligente y capacidades integradas de gestión de energía para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, fiables y sostenibles en todo el mundo.

Visite INPOW en Intersolar Europe 2026

Hall C3 | Expositor C3.350

Messe München, Múnich, Alemania

23–25 June 2026