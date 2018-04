Gala „Hi 5 Hangzhou", srdečné poděkování

Souběžně s letošním 5. výročím Komise pro cestovní ruch Chang-čou v sociálních médiích je evropské turné 2018 orchestru HPO důležitým vrcholem výroční propagační akce Komise „Sounds of Hangzhou" s cílem pozdravit zahraniční publikum Chang-čou opravdovou hudební oslavou, která zahrnuje sérii online kampaní „Sounds of Hangzhou" a offline aktivity na koncertu v Rumunsku během evropského turné 2018 orchestru HPO. Stovky a stovky nadšených účastníků obdržely dárky a informace o nejnovějších aktivitách Komise cestovního ruchu Chang-čou.

Jako oficiální vyslanec Chang-čou v oblasti cestovního ruchu se přední hudební producent Wang Leehom na počátku roku 2018 vydal na kulturní cestu, aby obsadil propagační sérii „Sounds of Hangzhou" (bit.ly/2F74RIh). Zapojením pana Wanga do zvuků slavných atrakcí města včetně Západního jezera, Národního parku mokřadů Xixi a Čínského národního čajového muzea byl natočen snímek pro miniaturní online hru „Sounds of Hangzhou – VYHRAJ VSTUP ZDARMA na evropské turné orchestru HPO 2018" (bit. ly / 2K2NUm5). Komise pro cestovní ruch Chang-čou usilovala o to, aby fanouškům rozdala 60 bezplatných vstupenek na koncerty orchestru HPO na jeho evropském turné 2018 ve městech Atény, Soluň, Sofie, Bukurešť, Bělehrad a Pécs.

Abychom nechali to nejlepší a největší nakonec, se vstupem série slavnostních aktivit do finálové fáze se dne 16. června 2018 ve Vanderbiltské síni na nádraží Grand Central v New Yorku uskuteční gala pro fanoušky s názvem „Hi 5 Hangzhou". Lang Lang, světová klavírní mega hvězda, je pozvána, aby na oslavě narozenin vystoupila v roli speciální hosta. Komise pro cestovní ruch Chang-čou vyjadřuje svou vděčnost za podporu v průběhu celé akce a očekává setkání s dalšími zahraničními fanoušky při této velké příležitosti. Fanoušci, kteří mají zájem, se mohou zaregistrovat online do 16. června na webových stránkách https://www.hi5hangzhou.com/.

Programy byly štědře sponzorovány z části společnostmi Wensli Group Co., Ltd, Travelport, hotelem Sofitel Hangzhou Westlake a Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake.

SOURCE Hangzhou Tourism Commission