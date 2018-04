Gratulujeme Hangzhou a srdečne ďakujeme

Európske turné filharmonického orchestra mesta Hangzhou 2018 je vyvrcholením osláv piateho výročia Komisie cestovného ruchu na sociálnych sieťach pod názvom „Zvuky Hangzhou". Cieľom série podujatí je pozdraviť zahraničné publikum v Hangzhou autentickou hudobnou hostinou, ktorá pozostáva aj z online kampane „Zvuky mesta Hangzhou" a offline aktivít ako je koncert v Rumunsku počas európskeho turné HPO 2018. Stovky nadšených účastníkov dostali darčeky a informácie o najnovších aktivitách Komisie pre cestovný ruch mesta Hangzhou.

Ako oficiálny ambasádor cestovného ruchu mesta Hangzhou sa popredný hudobný producent Wang Leehom vybral začiatkom roku 2018 na dobrodružnú kultúrnu cestu, aby našiel tých správnych protagonistov propagačnej série „Zvukov Hangzhou" (bit.ly/2F74RIh). Wang Leehom skombinoval zvuky populárnych atrakcií mesta ako je Západné jazero, národné mokrade Xixi a Čínske národné čajové múzeum a vytvoril záznam pre online minihru „Zvuky Hangzhou – VYHRAJTE VSTUPENKY ZDARMA NA EURÓPSKE TURNÉ FOH 2018" (bit.ly/2K2NUm5). Komisia cestovného ruchu Hangzhou sa rozhodla fanúšikom rozdať 60 voľných vstupov na Európske turné FOH 2018 v mestách Atény, Solún, Sofia, Bukurešť, Belehrad a Pécs.

To najlepšie príde samozrejme až nakoniec. Séria podujatí pri príležitosti osláv sa blíži k záveru a galakoncert „Gratulujeme Hangzhou" sa bude konať v hale Vanderbilt v termináli stanice Grand Central v New Yorku dňa 16. júna 2018. Na narodeninovej oslave sa ako zvláštny hosť objaví aj pianista svetového mena Lang Lang. Komisia cestovného ruchu v Hangzhou sa chce touto cestou poďakovať za podporu počas celej série podujatí a teší sa na stretnutie so svojimi zámorskými fanúšikmi na záverečnej oslave. Fanúšikovia sa môžu zaregistrovať online pred 16. júnom na adrese: https://www.hi5hangzhou.com/.

Podujatia sa konali so štedrou podporou sponzorov Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake a Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake.

