GameChange Solar открывает в Бразилии фабрику по производству солнечных трекеров

News provided by

GameChange Solar

23 Jan, 2024, 08:00 ET

Бразильский банк развития (BNDES) присвоил солнечным трекерам компании сертификат FINAME за соответствие действующим в Бразилии требованиям, касающимся содержания местных компонентов

НОРУОЛК, Коннектикут, 23 января 2024 г. /PRNewswire/ -- GameChange Solar (GCS), ведущий глобальный поставщик передовых экономичных решений солнечных трекеров для устанавливаемых на грунт фотоэнергетических установок, объявил об открытии новой фабрики, центра обучения, обслуживания и технической поддержки исключительно своих солнечных трекеров Genius Tracker™ в Фейра-ди-Сантана, Баия, Бразилия.

Continue Reading
GameChange Solar Brazil factory workers building Genius Tracker(TM) components
GameChange Solar Brazil factory workers building Genius Tracker(TM) components

Фабрика в Бразилии, расположенная в г. Фейра-ди-Сантана, Баия, начала работать в ноябре 2023 г. Ее производственная мощность позволяет производить трекеры на 2,5 ГВт и в случае дополнительного спроса может быть увеличена. Кроме того, обслуживая местный рынок, бразильская фабрика сможет поставлять модули Genius Tracker в другие страны Латинской Америки.

Кроме того Бразильский банк развития (BNDES) присвоил солнечным трекерам Genius Tracker компании GameChange Solar сертификат FINAME, заверив клиентов в отрасти, что эти трекеры соответствуют действующим в Бразилии требованиям в отношении содержания местных компонентов и производственных процессов.

«Открывая нашу новую фабрику в Бразилии, мы демонстрируем приверженность компании GameChange Solar бразильской солнечной экономике, — сказал Викас Бансал (Vikas Bansal), международный президент GameChange Solar. — Являясь глобальным лидером и поставщиком технологии солнечных трекеров, мы очень довольны тем, что можем действовать в соответствии с требованиями FINAME и выполнять высококачественные работы для солнечной энергетики на одном из самых быстро развивающихся рынков солнечной энергии. Мы открыты для ведения бизнеса и немедленно начнем выполнять заказы».

Ион Аккоста (Ion Accosta), операционный директор и глава GameChange Solar в Бразилии, добавил: «Наличие фабрики и центра обслуживания в дополнение к штаб-квартире нашего предприятия в Сан-Паулу — это большой шаг для нас в Бразилии. Мы сможем обеспечить исключительное обслуживание наших клиентов благодаря производству, обучению, обслуживанию и поддержке внутри страны».

По недавним прогнозам ассоциации солнечной энергетики Бразилии Absolar в 2024 г. новые инвестиции в отрасль солнечных батарей Бразилии может превысить 38,9 млрд бразильских реалов (7,8 млрд долларов США), при этом девелоперы рассчитывают установить в этом году солнечных батарей общей мощностью свыше 9,3 ГВт.

О компании GameChange Solar 

GameChange — это ведущий мировой поставщик солнечных трекеров, которые используются для коммунальных предприятий и проектов устанавливаемых на уровне грунта систем распределенной генерации солнечной энергии. Мы предоставили солнечные трекеры и системы с фиксированным наклоном на 26 ГВт, их объединяет быстрая установка, гарантированное качество и непревзойденная ценность благодаря отличному проектированию, инновационному дизайну и массовому производству. Наша продукция позволяет солнечным панелям на электростанциях следить за движением солнца на небе и оптимизировать работу станции, защищая систему от вредных погодных условий.

Кроме того, компания GameChange Solar через свою дочернюю компанию GeniusBOS наращивает ассортимент продукции для более сбалансированного удовлетворения потребностей систем солнечных батарей.

Дополнительную информацию см. по адресу GameChange Solar.

Контакты:
Лиса Эндрюс (Lisa Andrews)
директор по маркетингу
GameChange Solar
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2321649/GameChange_Solar_Brazil_Factory_for_LinkedIn.jpg

Also from this source

GameChange Solar Opens Solar Tracker Factory in Brazil

GameChange Solar Opens Solar Tracker Factory in Brazil

GameChange Solar (GCS), a leading global supplier of advanced, cost-effective solar tracking solutions for ground-mounted photovoltaic (PV) plants,...
GameChange Solar abre una fábrica de seguidores solares en Brasil

GameChange Solar abre una fábrica de seguidores solares en Brasil

GameChange Solar (GCS), un proveedor líder mundial de soluciones avanzadas y rentables de seguimiento solar para plantas fotovoltaicas (PV) montadas...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Utilities

Image1

Alternative Energies

Image1

Environmental Products & Services

Image1

Electrical Utilities

News Releases in Similar Topics

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.