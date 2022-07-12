GameChange Solar получила заказы на поставку систем Genius Tracker™ для Колумбии

«Мы рады, что нас выбрали для этих трех важных проектов в Колумбии, — заявил директор по развитию международного бизнеса компании GameChange Solar Мерседес Перейра Буэ (Mercedes Pereira Boue). — Мы ожидаем продолжения внушительного роста на ведущих мировых рынках, включая колумбийский рынок, в качестве одного из мировых лидеров по качеству в сегменте одноосных трекеров. Мы усердно работаем, чтобы предоставлять нашим клиентам превосходную поддержку и обучение на местах с тем, чтобы они могли эффективно устанавливать и использовать нашу надежную и оптимизированную систему Genius Tracker™».