GameChange Solar завершает крупнейший в Индии проект солнечного трекера для Tata Power

News provided by

GameChange Solar

Aug 12, 2021, 09:20 ET

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 12 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания GameChange Solar объявила о завершении своего первого проекта Genius Tracker™ в Индии. Этот проект мощностью 394 МВт расположен в 110 км от Ахмадабада, столицы штата Гуджарат. Предполагается, что эта солнечная электростанция обеспечит экологически чистое энергоснабжение в количестве, эквивалентном 376 000 домашних хозяйств.

GameChange Solar Completes Largest Solar Tracker Project in India for Tata Power
GameChange Solar Completes Largest Solar Tracker Project in India for Tata Power

Компания GameChange Solar гордится тем, что была выбрана компанией Tata Power — одним из ведущих независимых производителей электроэнергии в Индии и подразделением Tata Group. Это крупнейший солнечный проект с использованием одноосных трекеров в Индии, и компания GameChange Solar выбрала для этого проекта Genius Tracker™ 1P из-за сложных грунтовых условий и сильных ветров, наблюдаемых в этом районе. Система Genius Tracker™ разработана специально для этих условий.

Проект, построенный в то время лишь частично, выдержал циклон Tauktae, когда он обрушился в мае 2021 года. Это был самый сильный циклон, ударивший по Гуджарату с 1998 года. Скорость ветра превышала 160 км/ч, в результате чего были выкорчеваны деревья и повалены столбы. Благодаря качеству проектирования и строительства системы Genius Tracker™ часть объекта, установленная в то время, не была повреждена.

Компания GameChange Solar также продемонстрировала свою приверженность Индии, поскольку более 20% материалов для Genius Tracker™ произведено в этой стране. Компания GameChange Solar стремится к локальному потреблению более 50% комплектующих для своих систем на все будущие проекты в Индии.

Главный операционный директор компании GameChange Solar Викас Бансал (Vikas Bansal) заявил следующее: «Мы рады тому, что   для проекта «Ахмадабад» был выбран Genius Tracker™. Мы с нетерпением ждем внедрения новейшей   технологии Genius Tracker™ компании GameChange Solar в другие проекты в Индии. Будучи одним из мировых лидеров в сфере солнечной энергетики, мы будем стремиться оказывать влияние на экологически чистое энергоснабжение по всему Индийскому субконтиненту».

Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125 
или по электронной почте: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592924/GameChange_Solar.jpg

Related Links

http://www.gamechangesolar.com

SOURCE GameChange Solar

Also from this source

GameChange Solar ukończył największy projekt trackera...

GameChange Solar conclui o maior projeto de rastreamento solar na ...

Explore

More news releases in similar topics