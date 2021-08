GameChange Solar schließt größtes Solar-Tracker-Projekt in Indien für Tata Power ab

GameChange Solar ist stolz darauf, von Tata Power, einem führenden unabhängigen Stromerzeuger in Indien und Teil der Tata Group, ausgewählt worden zu sein. Dies ist das größte Solarprojekt, bei dem einachsige Tracker in Indien eingesetzt werden, und der Genius Tracker™ 1P von GameChange Solar wurde aufgrund der schwierigen Bodenbedingungen und der starken Winde in der Region für das Projekt ausgewählt. Der Genius Tracker™ wurde speziell für diese Bedingungen entwickelt.