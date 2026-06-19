Ganfeng LiEnergy a obtenu plus de 30 GWh de projets potentiels lors du salon SNEC Smart E et va présenter sa gamme complète de solutions de stockage à Intersolar Europe 2026

MUNICH, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon SNEC Smart E, qui vient de s'achever, Ganfeng LiEnergy — fournisseur de solutions énergétiques intelligentes intégrées — a conclu des accords de coopération portant sur plus de 30 GWh. Le 23 juin, Ganfeng LiEnergy va présenter ses produits de stockage d'énergie adaptés à tous les scénarios lors du salon Intersolar Europe 2026, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les cellules, les modules et les packs jusqu'à l'intégration des systèmes, le développement et l'exploitation des installations, ainsi que le recyclage des batteries.

Ganfeng Full-System Energy Storage Products and Solutions

Ganfeng LiEnergy est une filiale de Ganfeng Lithium (HKSE: 01772), leader mondial de l'écosystème du lithium, qui intègre le développement des ressources de lithium en amont, la transformation des composés de lithium et du lithium métallique en milieu de chaîne, la production de batteries en aval, ainsi qu'un recyclage complet. L'entreprise propose des solutions de stockage CA/CC, des centrales de stockage d'énergie, des systèmes solaires couplés à un système de stockage, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie sur batterie destinés aux entreprises de service public et aux secteurs commercial et industriel. Grâce à une intégration poussée de sa chaîne de valeur et à ses capacités mondiales en matière de ressources, Ganfeng LiEnergy figure désormais sur la liste mondiale des fabricants de systèmes de stockage d'énergie de premier rang établie par BloombergNEF (2e trimestre 2026) et son site de production de batteries a été désigné « usine verte », ce qui confirme sa capacité à fournir des produits de haute qualité à grande échelle.

Le réseau commercial mondial de l'entreprise couvre des marchés clés et des projets phares tels que le projet de stockage de 1 GW/4 GWh destiné à la stabilisation du réseau en Mongolie intérieure (Chine) ; l'usine de stockage d'énergie au Royaume-Uni ; un projet combinant énergie solaire et stockage en Argentine ; un projet de stockage indépendant en Allemagne ; un projet de stockage d'énergie à usage commercial et industriel en Espagne ; et un projet d'intégration entre l'exploitation minière et la production d'électricité au Mali.

Tous les projets internationaux de Ganfeng sont planifiés, approvisionnés et gérés par GFL BESS LIMITED. Par ailleurs, les bureaux commerciaux et de service après-vente de Ganfeng en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Australie et au Canada assurent un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à leurs clients dans le monde entier.

Au salon Intersolar Europe, la vedette de l'exposition est le système conteneurisé de 6,26 MWh, conçu selon une architecture modulaire et composé de cellules grand format de 392 Ah et 588 Ah. Pour un site de 100 MWh, l'empreinte au sol est réduite de 31 % et le nombre de composants par GWh diminue de 47 %, ce qui renforce la fiabilité intrinsèque du système et simplifie l'exploitation et la maintenance. Les dépenses d'investissement (CAPEX) et les dépenses d'exploitation (OPEX) diminuent, ce qui permet de réduire le coût actualisé du stockage de plus de 20 %. Le système affiche un rendement énergétique de 96,5 % et prend en charge des configurations flexibles allant de 2 à 8 heures, répondant ainsi aux besoins de longue durée, notamment dans le cadre d'applications de centres de données à intelligence artificielle. La sécurité est garantie par un système de protection à six niveaux, une résistance aux températures extrêmes allant de -40 °C à 60 °C, ainsi qu'une conformité totale aux normes internationales en matière de transport maritime et terrestre. Les certifications CEI, GB, UL et CB ont été obtenues et des essais de certification LSFT sont en cours.

La cellule de 314 Ah utilise la recharge de lithium au niveau de la cathode pour atteindre 15 000 cycles — ce qui correspond à la durée de vie des systèmes solaires et de stockage — et est actuellement livrée en grande série pour des projets à longue durée de vie, tandis que Ganfeng LiEnergy propose également des solutions intégrées de 120 à 261 kWh et des systèmes résidentiels destinés au raccordement au réseau, à l'écrêtement des pics de consommation et à la gestion énergétique domestique.

Alors que la demande en infrastructures énergétiques fiables et à faibles émissions de carbone ne cesse de croître à l'échelle mondiale, Ganfeng LiEnergy renforce sa présence en Europe et en Amérique du Nord, en proposant des solutions de stockage intégrées qui favorisent l'intégration des énergies renouvelables, la résilience du réseau et la réalisation des objectifs de décarbonisation à long terme.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.ganfenglithium.com