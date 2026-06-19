Ganfeng LiEnergy sichert sich auf der SNEC Smart E eine Projektpipeline von über 30 GWh und wird auf der Intersolar Europe 2026 sein umfassendes Speicherportfolio präsentieren

MÜNCHEN, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf der kürzlich zu Ende gegangenen SNEC Smart E konnte Ganfeng LiEnergy – ein Anbieter integrierter Smart-Energy-Lösungen – Kooperationsabsichten im Umfang von über 30 GWh vereinbaren. Am 23. Juni wird Ganfeng LiEnergy auf der Intersolar Europe 2026 seine Energiespeicherprodukte für alle Anwendungsbereiche vorstellen, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken – von Zellen, Modulen und Batteriepacks bis hin zur Systemintegration, Anlagenentwicklung und -betrieb sowie zum Batterierecycling.

Ganfeng Full-System Energy Storage Products and Solutions

Ganfeng LiEnergy ist eine Tochtergesellschaft von Ganfeng Lithium (HKSE: 01772), einem weltweit führenden Unternehmen im Lithium-Ökosystem, das die Erschließung von Lithiumressourcen im Upstream-Bereich, die Verarbeitung von Lithiumverbindungen und Lithiummetallen im Midstream-Bereich, die Batterieproduktion im Downstream-Bereich sowie ein umfassendes Recycling unter einem Dach vereint. Das Unternehmen bietet AC/DC-Speicherlösungen, Energiespeicherkraftwerke, Solar-plus-Speicher-Anlagen sowie BESS-Lösungen für Versorgungsunternehmen und den C&I-Bereich an. Dank der umfassenden Integration entlang der Wertschöpfungskette und der globalen Ressourcenkapazitäten wurde Ganfeng LiEnergy in die „Global Tier 1 Energy Storage Manufacturer List" (2. Quartal 2026) von BloombergNEF aufgenommen, und sein Batterieproduktionsstandort wurde als „Green Factory" ausgezeichnet – was die hohe Qualität und die Fähigkeit des Unternehmens zur Lieferung in großem Maßstab erneut unterstreicht.

Das weltweite Vertriebsnetz des Unternehmens erstreckt sich über wichtige Märkte und umfasst wegweisende Projekte wie das 1-GW/4-GWh-Netzstabilisierungs-Speicherprojekt in der Inneren Mongolei, China; die Energiespeicheranlage im Vereinigten Königreich; ein Solar-plus-Speicher-Projekt in Argentinien; ein eigenständiges Speicherprojekt in Deutschland; ein Energiespeicherprojekt für Gewerbe und Industrie in Spanien sowie ein Projekt zur Integration von Bergbau und Stromerzeugung in Mali.

Alle weltweiten Projekte von Ganfeng werden von GFL BESS LIMITED geplant, beliefert und betrieben. Unterdessen bieten die Vertriebs- und Servicebüros von Ganfeng in Deutschland, Spanien, den Vereinigten Staaten, Australien und Kanada ihren Kunden weltweit einen Rund-um-die-Uhr-Service.

Im Mittelpunkt der Ausstellung auf der Intersolar Europe steht die 6,26-MWh-Containeranlage, die auf einem modularen Aufbau mit großformatigen Zellen der Größen 392 Ah und 588 Ah basiert. Für einen Standort mit einer Leistung von 100 MWh verringert sich der Flächenbedarf um 31 %, und die Anzahl der Komponenten pro GWh sinkt um 47 %, was die inhärente Zuverlässigkeit erhöht und den Betrieb sowie die Wartung vereinfacht. Sowohl die Investitionskosten (CAPEX) als auch die Betriebskosten (OPEX) sinken, wodurch die durchschnittlichen Speicherkosten um über 20 % gesenkt werden. Das System erreicht einen Wirkungsgrad von 96,5 % und unterstützt flexible Konfigurationen mit einer Laufzeit von 2 bis 8 Stunden, wodurch es auch den Anforderungen an lange Betriebszeiten, einschließlich AIDC-Anwendungen, gerecht wird. Die Sicherheit wird durch ein sechsstufiges Schutzsystem, eine extreme Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 60 °C sowie die vollständige Einhaltung internationaler Standards für den See- und Landtransport gewährleistet. Die Zertifizierungen nach IEC, GB, UL und CB liegen vor; die Prüfungen für die LSFT-Zertifizierung sind derzeit im Gange.

Die 314-Ah-Zelle nutzt die Lithium-Nachfüllung an der Kathode, um 15.000 Ladezyklen zu erreichen – was der Lebensdauer von Solar-plus-Speicher-Anlagen entspricht – und wird derzeit in großen Stückzahlen für Projekte mit langer Laufzeit ausgeliefert, während Ganfeng LiEnergy zudem integrierte Lösungen mit einer Leistung von 120 bis 261 kWh sowie Systeme für Privathaushalte für den Netzanschluss, die Spitzenlastabdeckung und das Energiemanagement im Haushalt anbietet.

Da die Nachfrage nach zuverlässiger, kohlenstoffarmer Energieinfrastruktur weltweit weiter zunimmt, baut Ganfeng LiEnergy seine Präsenz in Europa und Nordamerika aus und bietet integrierte Speicherlösungen an, die die Einbindung erneuerbarer Energien, die Netzstabilität und langfristige Dekarbonisierungsziele unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ganfenglithium.com