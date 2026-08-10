Gardner Health Services nombra a Guillermo Viveros presidente y CEO

Tras ascender desde el cargo de director financiero, este veterano líder en finanzas corporativas se pondrá al frente de esta histórica organización sanitaria comunitaria de California para guiarla hacia su próxima etapa de crecimiento e impacto en la comunidad

SAN JOSÉ, California, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gardner Health Services, un centro de salud acreditado a nivel federal líder en la prestación de atención primaria y de salud mental en los condados de Santa Clara y San Mateo, ha anunciado hoy el nombramiento de Guillermo Viveros como presidente y CEO. Viveros, que ha ocupado el cargo de director financiero y, recientemente, el de presidente y CEO en funciones, asume la dirección ejecutiva plena de esta organización de 100 millones de dólares.

Guillermo Viveros, presidente y CEO de Gardner Health Services

Este nombramiento supone un hito para Gardner Health Services, que atiende a más de 47,000 pacientes y clientes al año.

Viveros aporta al cargo de director ejecutivo más de dos décadas de experiencia en finanzas corporativas, operaciones y liderazgo a nivel internacional. Antes de incorporarse al equipo directivo de Gardner Health Services como director financiero en 2023, Viveros formó parte durante seis años del Consejo de Administración de Gardner Health Services (2017-2023), donde participó activamente en la planificación estratégica a largo plazo de la organización, su sostenibilidad financiera y las iniciativas de salud comunitaria.

"Guillermo ha demostrado un liderazgo y una visión estratégica excepcionales durante su mandato como director financiero y CEO interino", afirmó William G. Roth, presidente del Consejo de Administración de Gardner Health Services. "Su disciplina financiera y su profundo conocimiento operativo son justo lo que Gardner necesita ahora que nos enfrentamos a un panorama cada vez más complejo, marcado por una legislación y políticas sanitarias en constante evolución. Tras haber colaborado estrechamente con Guillermo tanto en el Consejo de Administración como en las operaciones ejecutivas, el Consejo tiene plena confianza en su capacidad para impulsar nuestra misión y atender a nuestros pacientes y clientes".

Antes de incorporarse a Gardner Health Services, Viveros acumuló una trayectoria exitosa al frente de los departamentos de finanzas corporativas, tesorería global y operaciones de importantes empresas tecnológicas. Ocupó el cargo de director financiero de estrategia de comercialización en Freshworks y el de vicepresidente, tesorero y director de operaciones financieras en Infoblox, Inc.

Su experiencia en puestos de dirección empresarial incluye también el cargo de director financiero sénior en TiVo, Inc., así como una trayectoria ejecutiva de 11 años en Juniper Networks, Inc., donde ocupó los cargos de director financiero sénior de Planificación y Análisis Financiero Corporativo, director financiero sénior de la Unidad de Negocio de Seguridad y director financiero de Servicios, Asistencia y Operaciones. Comenzó su carrera como director de tesorería en Hewlett-Packard y como consultor sénior en Accenture.

Viveros cuenta con un Máster en Administración de Empresas (MBA) en Finanzas y Negocios Internacionales por la UCLA Anderson School of Management y una Licenciatura en Ingeniería Mecánica por la California Polytechnic State University, San Luis Obispo. En la actualidad forma parte del Consejo de Administración y del Comité de Finanzas de la Foundation for Hearing Research, así como de Filoli Historic House and Garden.

"Me siento profundamente honrado y motivado por dirigir Gardner Health Services como presidente y CEO", declaró Viveros. "Gardner cuenta con una trayectoria de 59 años basada en la defensa de los derechos, la equidad sanitaria y la atención compasiva hacia las poblaciones más desfavorecidas. A medida que avanzamos en un panorama sanitario en constante evolución, mi objetivo será reforzar nuestra base operativa, ampliar la atención primaria y la salud mental de alta calidad, y fomentar un entorno en el que nuestros comprometidos profesionales sanitarios y nuestro personal puedan desempeñar con éxito su labor al servicio de nuestros pacientes y clientes en los condados de Santa Clara y San Mateo".

Gardner Health Services

En 1967, la comunidad de Alviso, con la ayuda de la Stanford Medical School, de estudiantes de medicina y de la U.S. Office of Economic Opportunity, construyó el Alviso Family Health Center, una clínica comunitaria destinada a cubrir la falta de atención médica que sufrían los trabajadores agrícolas mexicanos. Cuando los servicios se ampliaron a la ciudad de San José, el nombre pasó a ser Family Health Foundation of Alviso, Inc.. Por esas mismas fechas, en otra comunidad, un grupo del barrio de Gardner, con la ayuda de la Stanford Medical School, de estudiantes de medicina y de la Sacred Heart Church, puso en marcha el Gardner Community Health Center, una clínica comunitaria que prestaba asistencia a los trabajadores de las fábricas de conservas. En 1997, el Gardner Community Health Center y la Family Health Foundation of Alviso, Inc. se asociaron. En la actualidad, Gardner Family Health Network, Inc., que opera bajo el nombre comercial de Gardner Health Services, presta asistencia médica y de salud mental a más de 47,000 pacientes en los condados de Santa Clara y San Mateo, con un presupuesto operativo de más de 100 millones de dólares.

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FUENTE Gardner Health Services