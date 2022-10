GCLSI otrzymuje certyfikację TÜV Rheinland dla modułów fotowoltaicznych typu „N" TOPCon serii 210 i 182

SUZHOU, Chiny, 20 października 2022 r. /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI"), firma zajmująca czołową pozycję na chińskim rynku paneli fotowoltaicznych niedawno ogłosiła, że jej monokrystaliczne dwustronne moduły 210 mm i 182 mm typu „N" oparte na technologii TOCon (tunnel oxide passivated contact) pomyślnie przeszły procedurę certyfikacji TÜV Rheinland, z maksymalną mocą wyjściową 685 W dla modułu 210 i 575 W dla modułu 182.

W styczniu bieżącego roku firma GCLSI rozpoczęła realizację planu budowy bazy produkcyjnej wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych TOPCon o mocy produkcyjnej na poziomie 10GW. Obecnie prace rozwojowe, projekt i powiązane procedury certyfikacyjne dla wielkoformatowych modułów słonecznych postępują w stabilnym tempie. Wszystkie serie modułów fotowoltaicznych typu „N" TOPCon osiągnęły wydajność na poziomie 22%.

Uzyskanie certyfikatu TÜV Rheinland jest kolejnym przełomowym krokiem osiągniętym przez GCLSI w zakresie modułów typu „N" opartych na technologii TOPCon i przyczyni się do znacznej poprawy konkurencyjności firmy na rynku.

Shu Hua, dyrektor generalny GCLSI powiedział: „Jesteśmy dumni z uzyskania tej certyfikacji. Uznanie TÜV Rheinland, czołowego międzynarodowego dostawcy usług technicznych, jest dowodem na nasze mocne strony w zakresie prac badawczo-rozwojowych i potwierdza słuszność działań ukierunkowanych na opracowywanie technologii TOPCon nowej generacji. Nieustannie kierujemy się zobowiązaniem do zapewnienia niezawodnych i wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych, przenoszących korzyści dla świata, przy czym będziemy nadal dążyć od osiągania coraz lepszych wyników w zakresie innowacji badawczo-rozwojowych wprowadzanych do modułów typu >>N<< i ich masowej produkcji w przyszłości".

GCLSI

Spółka GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) należy do GCL Group, globalnego konglomeratu energetycznego, największego w Chinach przedsiębiorstwa energetycznego niebędącego własnością państwa, skupiającego się na nowych źródłach energii, czystej energii i powiązanych usługach. Odwiedź stronę https://www.gclsi.com/.

SOURCE GCLSI