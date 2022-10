Spoločnosť GCLSI získala certifikát TÜV Rheinland pre svoje solárne moduly TOPCon série 210 a 182 typu N

SU-ČOU, Čína, 20. októbra 2022 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI"), popredná spoločnosť v oblasti fotovoltiky (FV) v Číne, nedávno oznámila, že jej 210 mm a 182 mm monofarebné moduly TOPCon (tunelový oxidový pasivovaný kontakt) typu n úspešne prešli certifikáciou TÜV Rheinland s maximálnym výkonom 685 W v prípade modulu 210 a 575 W v prípade modulu 182.

V januári tohto roku spoločnosť GCLSI spustila svoj plán vybudovať základňu na výrobu vysokoefektívnych solárnych článkov TOPCon s výkonom 10 GW. Vývoj, návrh a súvisiace certifikačné procesy pre veľkoformátové solárne moduly v súčasnosti napredujú stabilným tempom. Celá séria fotovoltických modulov GCLSI TOPCon typu n dosiahla efektívnosť 22 %.

Udelenie certifikátu TÜV Rheinland znamená ďalší významný prielom spoločnosti GCLSI v technológii TOPCon typu n a výrazne zvyšuje kľúčovú konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

Shu Hua, generálny riaditeľ spoločnosti GCLSI, povedal: „Sme hrdí na získanie tejto certifikácie. Uznanie od TÜV Rheinland, popredného medzinárodného poskytovateľa technických služieb, dokazuje silu nášho výskumu a vývoja a potvrdzuje vývoj novej generácie technológie TOPCon. Naším záväzkom je vždy ponúkať spoľahlivé solárne produkty s vysokou účinnosťou, ktoré budú prínosom pre celý svet, a v budúcnosti budeme pokračovať v zlepšovaní inovácií v oblasti výskumu a vývoja modulov typu n a v ich masovej výrobe."

O spoločnosti GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) je súčasťou skupiny GCL, globálneho energetického konglomerátu, najväčšej neštátnej energetickej spoločnosti v Číne so zameraním na novú energiu, čistú energiu a súvisiace služby. Navštívte: https://www.gclsi.com/.

