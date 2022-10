GCLSI erhält TÜV Rheinland-Zertifizierung für seine TOPCon-Solarmodule vom Typ N der Serien 210 und 182

SUZHOU, China, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI"), ein führendes Unternehmen für Photovoltaik (PV) in China, hat kürzlich bekanntgegeben, dass seine monokristallinen bifazialen TOPCon-Module („tunnel oxide passivated contact") vom Typ N in 210 mm und 182 mm die Zertifizierung des TÜV Rheinland erfolgreich bestanden haben, dank einer maximalen Leistung von 685 W beim 210er- und 575 W beim 182er-Modul.

Im Januar dieses Jahres gab GCLSI den Startschuss für seinen Plan, eine Produktionsanlage für hocheffiziente TOPCon-Solarzellen mit einer Kapazität von 10 GW zu errichten. Derzeit schreiten die Entwicklung, die Konstruktion und die damit verbundenen Zertifizierungsverfahren für großformatige Solarmodule zügig voran. Die gesamte Serie der TOPCon-PV-Module vom Typ N von GCLS hat einen Wirkungsgrad von 22 % erreicht.

Die Verleihung des TÜV Rheinland-Zertifikats bedeutet für GCLSI einen weiteren bedeutenden Durchbruch in der TOPCon-Technologie des Typs N und stärkt den Kern der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Markt erheblich.

Shu Hua, CEO von GCLSI, erklärte: „Wir sind stolz auf diese Zertifizierung. Die Anerkennung durch den TÜV Rheinland, einem international führenden technischen Dienstleister, beweist unsere Stärke in der Forschung und Entwicklung und bestätigt die Entwicklung der nächsten Generation der TOPCon-Technologie. Wir sind stets bestrebt, zuverlässige und hocheffiziente Solarprodukte anzubieten, die der Welt zugute kommen, und wir werden auch in Zukunft die F&E-Innovationen und die Fähigkeiten zur Serienfertigung von Typ-N-Modulen verbessern."

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI), Teil der GCL Group, einem internationalen Energiekonglomerat, ist Chinas größtes nicht-staatliches Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf neuen und sauberen Energien und den damit verbundenen Dienstleistungen. Besuchen Sie: https://www.gclsi.com/.

