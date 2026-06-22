Geely Farizon, WeRide a Kwoon Chung představily na Mezinárodním veletrhu automobilového průmyslu a dodavatelského řetězce 2026 (Hongkong) robotická taxi s pravostranným řízením

News provided by

Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

Jun 22, 2026, 19:47 ET

HONGKONG, 23. června 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), přední čínská značka užitkových vozidel na nové energie, podepsala na Mezinárodním veletrhu automobilového průmyslu a dodavatelského řetězce 2026 (Hongkong) dohodu o strategické spolupráci se společností WeRide, globálním vedoucím podnikem v oblasti technologií autonomního řízení, a společností Kwoon Chung Bus Holdings Limited, předním provozovatelem veřejné dopravy v Hongkongu.

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Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.
Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

Cílem této spolupráce je společný vývoj sériově vyráběného robotaxi určeného pro trhy s pravostranným řízením na základě stávající tovární platformy GXR, a to s využitím silných stránek jednotlivých partnerů v oblasti výroby vozidel na nové zdroje energie, inovací v autonomním řízení a provozu veřejné dopravy. Díky tomuto vývoji se Hongkong stane prvním místem, kde budou komerčně nasazeny služby robotaxi s pravostranným řízením, což bude znamenat posun odvětví robotaxi směrem ke skutečné globální přizpůsobivosti a přinese transformativní řešení autonomní mobility na trhy s pravostranným řízením po celém světě.

Kwoon Chung Smart Mobility, dceřiná společnost Kwoon Chung Bus Holdings, již dříve nasadila v Hongkongu vozidla Robotaxi GXR s řízením vlevo a získala licenci na pilotní provoz autonomních vozidel; na veřejných komunikacích po celém městě již probíhají silniční testy. Na tomto základě bude třístranná aliance dále rozvíjet vývoj produktů, ověřování na silnicích a provozní testy přizpůsobené pro trhy s vozidly s řízením vpravo.

Jelikož na trhu nejsou v současné době k dispozici žádná vozidla Robotaxi s řízením vpravo, představuje nový model průkopnický projekt – první design v oboru vytvořený zcela od základu a přizpůsobený provozním standardům pro vozidla s řízením vpravo. Nejedná se pouze o jednoduchou úpravu robotaxi GXR s levostranným řízením, ale o využití ověřených schopností sériové výroby modelu Robotaxi GXR k provedení kompletního originálního vývoje zahrnujícího uspořádání vozidla, software pro autonomní řízení a design uživatelského rozhraní (HMI), plně přizpůsobeného regionálním dopravním předpisům, podmínkám na silnicích a provozním požadavkům pro oblasti s pravostranným řízením. Vylepšený základní výkon v oblasti vnímání, rozhodování a řízení podvozku zajišťuje, že si cestující užijí bezpečnou, plynulou a intuitivní autonomní mobilitu.

Hongkong patří mezi první trhy, na nichž bude nové robotaxi s pravostranným řízením nasazeno, a výhodou je zde vysoce mezinárodní dopravní prostředí a pevný regulační rámec. Tyto tři společnosti společně urychlí ověřování produktu, testování a zahájení komerčního provozu a vyvinou škálovatelný a replikovatelný model. Tento model bude zaveden i na dalších klíčových trzích s pravostranným řízením na celém světě, včetně Singapuru, Spojeného království, Japonska a Austrálie, přičemž se využijí osvědčené místní zkušenosti k podpoře širší globální expanze.

Tato spolupráce navazuje na pevné partnerství společností Geely Farizon a WeRide v oblasti sériově vyráběných robotaxi a jejich komerčního nasazení. V říjnu 2024 obě strany uvedly na trh robotaxi GXR založené na platformě SV (vozidel řízených softwarem) společnosti Geely Farizon, které do čtyř měsíců zahájilo komerční provoz plně bez řidičů v Pekingu a následně v srpnu 2025 také v Kantonu. V březnu letošního roku podepsaly společnosti Geely Farizon a WeRide dohodu o rozsáhlé spolupráci s cílem představit nově vylepšenou sériově vyráběnou verzi robotaxi GXR s předinstalovaným softwarem.

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