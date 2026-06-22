Na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych i Łańcucha Dostaw 2026 w Hongkongu Geely Farizon, WeRide i Kwoon Chung prezentują taksówki Robotaxi z kierownicą po prawej stronie, przyspieszając globalną ekspansję

HONGKONG, 23 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), największa chińska marka użytkowych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii, podpisała podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych i Łańcucha Dostaw 2026 (Hongkong) strategiczną umowę o współpracy z WeRide, światowym liderem technologii jazdy autonomicznej, oraz Kwoon Chung Bus Holdings Limited, jednym z czołowych operatorów transportu publicznego w Hongkongu.

Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

Współpraca zakłada wspólne opracowanie produkowanej seryjnie autonomiczne taksówki Robotaxi przeznaczonej na rynki z ruchem lewostronnym, opartej na dotychczasowej fabrycznej platformie GXR. Projekt wykorzysta kompetencje partnerów w zakresie produkcji pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii, innowacji w dziedzinie jazdy autonomicznej i transportu publicznego. Dzięki temu Hongkong stanie się pierwszym miejscem wdrożenia komercyjnych usług Robotaxi z kierownicą po prawej stronie, co będzie oznaczać przejście branży taksówek Robotaxi do etapu prawdziwie globalnego wdrażania i otworzy drogę do przełomowych rozwiązań autonomicznej mobilności na rynkach z ruchem lewostronnym na całym świecie.

Kwoon Chung Smart Mobility, spółka zależna Kwoon Chung Bus Holdings, wprowadziła wcześniej w Hongkongu egzemplarze taksówek Robotaxi GXR z kierownicą po lewej stronie i uzyskała licencję pilotażową na prowadzenie pojazdów autonomicznych. Testy drogowe prowadzone są już na drogach publicznych w całym mieście. Opierając się na tych podstawach, trójstronny sojusz będzie dalej rozwijał produkt, prowadził weryfikację w warunkach drogowych i testy operacyjne dostosowane do rynków z ruchem lewostronnym.

Ponieważ obecnie na rynku nie są dostępne taksówki Robotaxi z kierownicą po prawej stronie, nowy model będzie pierwszym w branży pojazdem zaprojektowanym od podstaw zgodnie ze standardami eksploatacji obowiązującymi na takich rynkach. Nie będzie to jedynie adaptacja taksówki Robotaxi GXR z kierownicą po lewej stronie. Projekt wykorzysta sprawdzone możliwości seryjnej produkcji modelu GXR przy jednoczesnym całkowicie nowym opracowaniu układu pojazdu, oprogramowania jazdy autonomicznej oraz interfejsu człowiek–maszyna (HMI). Całość zostanie w pełni dostosowana do lokalnych przepisów ruchu drogowego, warunków drogowych i wymagań operacyjnych obowiązujących na rynkach z ruchem lewostronnym. Udoskonalone funkcje percepcji otoczenia, podejmowania decyzji oraz sterowania podwoziem mają zapewnić pasażerom bezpieczną, płynną i intuicyjną mobilność autonomiczną.

Hongkong należy do pierwszych rynków wdrożeniowych nowej taksówki Robotaxi z kierownicą po prawej stronie, czemu sprzyjają międzynarodowy charakter jego środowiska transportowego i solidne ramy regulacyjne. Trzy przedsiębiorstwa wspólnie przyspieszą weryfikację produktu, testy oraz początkową fazę działalności komercyjnej, tworząc skalowalny i możliwy do powielenia model operacyjny. Model ten zostanie następnie wdrożony na innych kluczowych rynkach z ruchem lewostronnym, w tym w Singapurze, Wielkiej Brytanii, Japonii i Australii, wykorzystując sprawdzone doświadczenia lokalne jako podstawę dalszej globalnej ekspansji.

Współpraca stanowi rozwinięcie silnego partnerstwa Geely Farizon i WeRide w zakresie seryjnie produkowanych taksówek Robotaxi oraz ich komercyjnego wdrażania. W październiku 2024 r. obie firmy zaprezentowały taksówkę Robotaxi GXR opartą na platformie SV firmy Geely Farizon, która już po czterech miesiącach została wprowadzona do całkowicie autonomicznego komercyjnego użytkowania w Pekinie, a następnie w sierpniu 2025 r. także w Kantonie. W marcu bieżącego roku Geely Farizon i WeRide podpisały umowę o pogłębionej współpracy, obejmującą prezentację zmodernizowanej seryjnie produkowanej taksówki Robotaxi GXR z fabrycznie zintegrowanym systemem jazdy autonomicznej.